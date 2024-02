Now: tutti i contenuti Sky in streaming a partire da 6,99 €

Un modo per portare l’esperienza Sky sulla tua TV senza vincoli di abbonamenti tradizionali e con grande flessibilità è scegliere NOW. Questa piattaforma on-demand, sviluppata da Sky Group, ti apre le porte a un universo di contenuti premium a partire da un incredibile prezzo di lancio di soli 6,99€ al mese.

Con NOW hai accesso a film, serie tv, show e sport

NOW ti offre l'accesso illimitato a una vasta gamma di contenuti selezionati, inclusi i migliori film appena usciti dalle sale, le serie TV più acclamate, gli eventi sportivi imperdibili, e molto altro ancora. Che tu sia un fanatico delle serie HBO, un appassionato di cinema, o un tifoso sfegatato, NOW può fare al caso tuo.

Sicuramente il punto di forza di NOW è la sua straordinaria flessibilità. A differenza degli abbonamenti TV tradizionali, con il sistema dei PASS, NOW ti permette di scegliere esattamente ciò che vuoi guardare, pagando solo per i pacchetti di contenuti che rispecchiano i tuoi interessi. E se durante l’anno vuoi cambiare la configurazione del tuo abbonamento puoi farlo.

Parlando di qualità su NOW non ci sono compromessi: molti contenuti sono disponibili in alta definizione e, per alcuni titoli selezionati, anche in 4K Ultra HD. In più l’accesso ai programmi è semplicissimo, dimentica decoder o parabole, ti serve solo una connessione internet. Puoi usare la piattaforma su smart tv, computer, tablet, smartphone e console, in modo da avere la massima libertà di visione.

I Pass disponibili sono 3: Cinema, Entertainment e Sport e possono essere acquistati singolarmente o sfruttando delle convenienti combinazioni. Si parte da soli 6,99 € al mese: un costo decisamente accessibile.

Per tutti i dettagli ed esplorare il catalogo NOW ti consigliamo di visitare il sito ufficiale usando i pulsanti e i link presenti in questa pagina. Con un’offerta lancio che si posiziona come una delle più convenienti nel mercato delle piattaforme streaming NOW è intrattenimento di qualità semplice, economico e flessibile. Visita ora il sito e scegli il Pass che meglio si adatta ai tuoi gusti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.