NOW: serie, sport e film in streaming da 6,99€/mese

Now porta l’intrattenimento di Sky in streaming sui tuoi dispositivi. Con NOW, hai accesso a una vasta gamma di contenuti, dai migliori eventi sportivi alle serie TV più appassionanti, dai blockbuster più recenti agli show più coinvolgenti, tutto a partire da soli 6,99 € al mese.

Grazie alla sua flessibilità, NOW ti permette di personalizzare la tua esperienza di streaming in base alle tue esigenze, senza vincoli e senza limiti.

Tutti i vantaggi di NOW

NOW offre una gamma completa di contenuti adatti a tutti i gusti e le esigenze. Se sei un appassionato di sport, con il Pass Sport puoi seguire gli eventi esclusivi in diretta streaming, dalla Serie A TIM alla UEFA Champions League, fino alla Premier League, alla Formula 1 e alla MotoGP, senza dimenticare tennis, basket e molto altro.

Per gli amanti delle serie TV, NOW mette a disposizione un’ampia selezione di contenuti esclusivi, comprese le serie HBO e Sky Original e i grandi classici che hanno segnato la storia della TV. Non mancano nemmeno i migliori film, dai blockbuster più recenti ai grandi successi del passato, tutti a portata di click con il Pass Cinema.

E per chi non può rinunciare agli show più coinvolgenti, NOW offre ore di intrattenimento con programmi come Pechino Express e MasterChef Italia, che ti garantiranno un’esperienza indimenticabile. In più, NOW è la scelta ideale per chi cerca flessibilità, con offerte senza impegno e la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Per conoscere tutte le combinazioni e avere una panoramica dettagliata sui prezzi, ti invitiamo a cliccare sul pulsante qui sotto e visitare la pagina dedicata. Ricorda che in ogni Pass puoi aggiungere l’opzione Premium che offre la possibilità di guardare i contenuti su due dispositivi contemporaneamente, oltre a un audio migliore e contenuti on-demand senza pubblicità per goderti i migliori momenti senza interruzioni.

Puoi guardare NOW su smart TV, smartphone, tablet, console e PC. In più, grazie alla funzione di download per la visione offline, puoi scaricare i tuoi contenuti preferiti sullo smartphone e goderteli senza la necessità di una connessione internet. Iscriviti subito online e accedi a tutto questo a partire da soli 6,99 € al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.