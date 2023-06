NOW Cinema ed Entertainment: con la nuova offerta puoi averlo a 1 euro

NOW, il servizio di streaming di Sky, ha lanciato una nuova offerta che ti permetterà di accedere al Pass Cinema ed Entertainment a soli 1 euro per il primo mese anziché 14,98 euro. Questa è un'opportunità da non perdere per tutti coloro che desiderano godersi una vasta gamma di contenuti di alta qualità a un prezzo incredibilmente conveniente.

Cosa ottieni con il Pass Cinema ed Entertainment a 1 euro

Con il Pass Cinema ed Entertainment di NOW, potrai sbizzarrirti nel vasto catalogo di film, serie TV, show e molto altro ancora. Avrai accesso allo straordinario mondo del grande Cinema di Sky, con oltre 1000 film on demand, disponibili in vari generi e con nuovi titoli che vengono aggiunti ogni settimana. Che tu sia un amante dei film d'azione, dei thriller, delle commedie romantiche o dei film per tutta la famiglia, troverai sicuramente qualcosa di interessante da guardare.

Non solo cinema, ma anche serie TV e show di alta qualità fanno parte di questa offerta. Potrai gustarti stagioni complete delle tue serie preferite, disponibili on demand e immergerti nelle intriganti trame e nei personaggi coinvolgenti. Inoltre, con le produzioni Sky Original, avrai accesso a contenuti esclusivi e originali che non troverai da nessun'altra parte.

Se sei appassionato di documentari, NOW ti stupirà con la sua vasta selezione di programmi di natura, scienza, storia e arte. Potrai esplorare il mondo dalla comodità del tuo salotto e imparare nuove cose ogni giorno. E non dimentichiamo i programmi dedicati ai più piccoli: NOW offre anche una vasta gamma di contenuti per bambini e ragazzi, che li intratterranno e li educeranno allo stesso tempo.

La bellezza di NOW è che puoi goderti tutti questi fantastici contenuti sul dispositivo che preferisci. Che tu sia un fan del comfort del tuo divano e preferisca utilizzare NOW Smart Stick, Smart TV o console da gioco, oppure prediliga la versatilità di Fire TV, Apple TV, PC, Tablet o Smartphone, avrai la possibilità di accedere a NOW e goderti i tuoi contenuti preferiti quando e dove vuoi.

Inoltre, con il Pass Cinema ed Entertainment di NOW, puoi guardare i contenuti su due schermi in contemporanea. Questo significa che potrai condividere l'esperienza di visione con un amico o un familiare, o semplicemente avere la possibilità di guardare i tuoi contenuti preferiti su diversi dispositivi senza dover fare compromessi.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta di NOW. A soli 1 euro per il primo mese, potrai immergerti in un mondo di cinema, serie TV, show e documentari di alta qualità. Rendi le tue serate più interessanti e coinvolgenti, sfruttando al massimo la vasta selezione di contenuti offerti da NOW Cinema ed Entertainment. Non c'è mai stato un momento migliore per sperimentare tutto ciò che NOW ha da offrire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.