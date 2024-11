Novembre su AppleTV+: ecco le serie da guardare

Cosa guardare per scampare ai primi freddi novembrini? Se in TV non c'è niente di interessante, prova Apple TV+. Il servizio streaming di casa Apple continua a sorprendere, proponendo contenuti esclusivi e coinvolgenti: thriller psicologici, dark comedy, drammi. Tutti disponibili solo su Apple TV+, che puoi provare gratuitamente per 7 giorni. Non sei convinto? Ecco cosa puoi guardare a novembre, su Apple TV+.

1. Before

Il thriller psicologico Before è una delle serie più attese di questo autunno. Composta da dieci episodi, la storia si concentra su Eli, uno psichiatra infantile che, dopo la tragica perdita della moglie Lynn, viene coinvolto nella vita di un giovane paziente dal passato misterioso. Il legame tra i due sembra rivelare un collegamento inquietante con il passato di Eli.

2. Dov'è Wanda?

Apple TV+ presenta la sua prima serie in lingua tedesca con Dov'è Wanda?, una dark comedy che esplora le vicende della famiglia Klatt. Quando Wanda, figlia diciassettenne di Dedo e Carlotta, scompare senza lasciare traccia, i genitori, disperati, decidono di agire in prima persona. Insieme al figlio Ole, esperto di tecnologia, iniziano a sorvegliare il vicinato con metodi decisamente poco ortodossi, scoprendo che dietro le porte chiuse nessuno è davvero chi sembra.

3. Shrinking

Dalla commedia al dramma, Shrinking segue le vicende di un terapeuta che, dopo aver perso una persona cara, decide di infrangere tutte le regole professionali. Invece di mantenere il solito approccio distaccato, inizia a dire ai suoi pazienti esattamente ciò che pensa, senza filtri. Questo cambiamento radicale non solo trasforma la vita dei suoi pazienti, ma sconvolge anche la sua.

4. Disclaimer

Tra le serie più attese di questo mese c'è anche Disclaimer, un thriller psicologico in sette episodi firmato dal talentuoso Alfonso Cuarón e interpretato da Cate Blanchett e Kevin Kline. La protagonista è Catherine Ravenscroft, una giornalista investigativa di successo che si ritrova coinvolta in un incubo quando riceve un romanzo che sembra raccontare la sua vita, svelando segreti che avrebbe voluto tenere nascosti. Inizia così una corsa contro il tempo per scoprire chi è l’autore del libro e per proteggere i suoi cari da verità scomode e pericolose.

5. Silo - Stagione 2 (dal 15 novembre)

Dopo il successo della prima stagione, ritorna Silo con la sua seconda stagione, in arrivo il 15 novembre. Ambientata in un mondo post-apocalittico, Silo racconta la storia delle ultime diecimila persone sulla Terra, costrette a vivere in un silo sotterraneo per sfuggire a un ambiente esterno letale. La protagonista, Juliette, interpretata da Rebecca Ferguson, cerca di risolvere un omicidio, ma la sua indagine la porta a scoprire una rete di segreti inquietanti.

Apple TV+: come ricevere la prova gratuita

Apple TV+ è la piattaforma di streaming di Apple che offre contenuti esclusivi Apple Original con serie e film di alta qualità. L'abbonamento costa 9,99 euro al mese, ma è disponibile una prova gratuita di 7 giorni dedicata a tutti i nuovi utenti. Inoltre, se hai recentemente acquistato un dispositivo Apple idoneo, puoi ottenere fino a 3 mesi di Apple TV+ gratuitamente. Puoi condividere l'abbonamento con un massimo di cinque membri della stessa famiglia.

Apple TV+ è disponibile sull'app Apple TV, accessibile da diversi dispositivi Apple, smart TV, dispositivi di streaming e console di gioco. Questo novembre, Apple TV+ ha in serbo una selezione davvero interessante di titoli: provalo gratuitamente per 7 giorni.

