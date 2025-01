Nothing Phone (2a) da 256GB: design unico e ottimo prezzo

Se vuoi uno smartphone che non si può assolutamente paragonare con nessun altro dispositivo simile, allora dai un'occhiata a questa super offerta che ti sto segnalando. Se vai immediatamente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Nothing Phone (2a) a soli 349 euro, invece che 399 euro.

Anche se potresti non vederlo da mobile considera che sul prezzo di listino c'è uno sconto del 13% che quindi ti fa risparmiare in questo momento ben 50 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 69,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Nothing Phone (2a) è una bomba, soprattutto a questo prezzo

Nothing Phone (2a) è uno smartphone che vuole assolutamente distinguersi dalla massa e lo si vede subito dal suo design. Ha dei pattern sulla scocca che s'illuminano quando ricevi chiamate o messaggi e che puoi modificare in diversi modi. Inoltre gode di un display AMOLED flessibile da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz.

Come sistema operativo troviamo Nothing OS 2.5 basato su Android 14. Monta poi il potente processore MediaTek Dimensity 7200 Pro e la bellezza di 12 GB di RAM che spingono sull'acceleratore. La memoria interna è da 256 GB e quindi non avrai problemi. Ha una fotocamera principale da 50 MP per scatti eccezionali e una super batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 45 W che lo riporta al 100% in un attimo.

Non perdere questa occasione più unica che rara per aver uno smartphone più unico che raro. Dunque fiondati su Amazon e acquista il tuo Nothing Phone (2a) a soli 349 euro, invece che 399 euro. Se concludi l'ordine ora lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.