Uno smartphone come il Nothing Phone (1) non esiste, ed è forse proprio questo il motivo del suo successo. Ispirato dichiaratamente agli iPhone di Apple, il device garantisce alta prestazioni in tutti i campi.

Il modello con 12GB di RAM e 256GB di archiviazione oggi è in promo su Amazon e costa solo 449,99€. I costi di spedizione sono azzerati per tutti gli abbonati Prime, utenti a quali sarà possibile accedere ai super sconti del Prime Day 2023 dell'11 e del 12 luglio.

Nothing Phone (1): la configurazione 8/256GB è tra le promo del giorno su Amazon

È necessario una sola occhiata al retro del Nothing Phone (1) per avere le idee chiare: sul mercato non ci sono altri smartphone con questo look, che potremmo definire "coraggioso". L’hardware interno infatti è parzialmente visibile ed è arricchito con alcuni particolari... luminosi.

Impossibile infatti non notare la Glyph Interface, composta da schemi luminosi che reagiscono alle chiamate in entrata, allo stato di ricarica, alle notifiche delle applicazioni e tanto altro ancora. Ma non temere: le componenti interni non sono a rischio, perché il tutto è protetto da un Gorilla Glass, utilizzato anche sulla parte frontale.

Limitarsi però alla sola trasparenza del retro è un grave errore. Il Nothing Phone (1) si classifica come un medio-gamma, ma punta davvero in alto. E fa bene! La doppia fotocamera posteriore da 50MP (il sensore della principale ha una apertura ƒ/1.8) con doppia stabilizzazione dell’immagine garantisce scatti sempre nitidi e ampi, con un campo visivo di 114°. Funzioni smart, come il rilevamento della scena e la modalità notturna, arricchiscono il tutto. Per quanto riguarda i video, il Phone (1) registra in 4K HDR a 60 fps.

Infine, le due vere punte di diamante, i due Top Player della scheda tecnica: il display OLED da 6.55″ HDR10+ a 120 Hz e il processore Qualcomm Snapdragon 778G+. Qualcosa di superlativo per uno smartphone che, oggi, costa solo 450€.

