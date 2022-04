Notepad Next: il fork di Notepad++ con il supporto a Linux

Uno degli strumenti di sviluppo più gettonati dalla community di devolper è Notepad++, un editor di testo open source per Windows che offre tutta una serie di tool ed utility integrate pensate per semplificare la vita ai coder. Si tratta di uno dei programmi più utilizzati in assoluto per scrivere e creare applicazioni o script di vario genere. Notepad++ è disponibile unicamente per Windows, non esistono infatti porting ufficiali per altri sistemi operativi. Tuttavia in questi mesi un gruppo di coder appassionati ha deciso di eseguire un fork, chiamato Notepad Next, di questo famoso editor che include anche il supporto a Linux.

Tale riscrittura del codice è stata possibile proprio grazie alla natura open source di Notepad++. Notepad Next è stato realizzato tramite il linguaggio di programmazione C++ ed il toolkit di librerie grafiche Qt5. L'applicazione appare esteticamente identica a Notepad++ e questo consente ai programmatori che sono migranti da poco a Linux di trovarsi in un ambiente di sviluppo familiare ed accogliente.

Notepad Next supporta una vastissima pletora di funzionalità come ad esempio: l'autocompletamento, l'evidenziazione delle parentesi e dell'indentazione, la ricerca/sostituzione tramite espressioni regolari, il code folding, la scrittura a schermo diviso, i segnalibri e la visualizzazione a schede per aprire più documenti contemporaneamente.

Gli sviluppatori del progetto ci tengono a precisare che attualmente Notepad Next è perfettamente stabile ed utilizzabile per la creazione di software di vario genere. Tuttavia per il momento non è consigliabile implementarlo all'interno di un ambiente aziendale per compiti "critici", come ad esempio la scrittura o il mantenimento di codice di applicativi vitali per il funzionamento di servizi o funzionalità d'importanza strategica per un impresa.

Notepad Next è un programma multipiattaforma infatti oltre che sulle distribuzioni Linux può essere eseguito senza problemi su Window e macOS. Per installarlo sul sistema del Pinguino basta rivolgersi ad un comodo installer in formato .AppImage/Flatpak reso disponibile dagli stessi coder del progetto sulla pagina ufficiale di Github.