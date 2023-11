Notepad++ 8.6 con supporto per il multi-edit

Notepad++ ha compiuto recentemente 20 anni. Venne infatti rilasciato per la prima volta il 23 novembre del 2003. Si tratta di uno strumento molto noto tra gli sviluppatori, soprattutto quelli che desiderano lavorare con un editor incentrato sulle funzionalità essenziali per il coding. Per chi invece non lo conoscesse cominciamo col dire che Notepad++ è un'applicazione free per Windows rilasciata sotto licenza Open Source (GNU General Public License). Quella che vedete di seguito è l'immagine della UI della prima versione realizzata (in beta).

Notepad++ 8.6: 20th-Year Anniversary

Scritto in C++, questo software si basa su Scintilla. un componente per l'editing che include il supporto per la stilizzazione e l'evidenziazione della sintassi, gli indicatori di errore, il completamento del codice e le call tip. Notepad++ utilizza una Win32 API ed è compatibile con le architetture a 64 e 32 bit nonché con ARM64. Ne esiste inoltre una versione portable che non necessita di installazione. Sono supporti tutti i linguaggi di programmazione più diffusi (ma anche quelli meno diffusi) compresi i più noti per lo sviluppo Web come HTML, PHP, JavaScript e CSS.

Per quanto riguarda invece l'ultima versione, la 8.6: 20th-Year Anniversary, questa segue la release 8.5.8 che venne rilasciata lo scorso ottobre. Essa si caratterizzava in particolare per la risoluzione di alcun bug. L'ultima aggiornamento, maggiormente orientato alle feature, presenta invece una novità particolarmente interessante come il Multi-edit.

Il Multi-edit di Notepad++

Notepad++ 8.6: 20th-Year Anniversary è per la precisione la 238ª release del progetto. Con essa quest'ultima introduce la possibilità di editare più righe di codice simultaneamente (il multi-edit, appunto). Si pensi per esempio all'esigenza di modificare un gran numero di parametri o valori, un'operazione che quando deve essere effettuata manualmente, riga per riga, può richiedere anche molto tempo. Un semplice esempio del funzionamento di questo strumento è dato dall'immagine animata seguente:

Un'altra caratteristica che è stata implementata in questa versione è quella che riguarda la capacità di ricordare i file inaccessibili attraverso le sessioni, utilizzando documenti vuoti e in sola lettura come segnaposto. Per abilitare tale funzione si deve selezionare l'opzione "Ricorda i file inaccessibili dalle sessioni precedenti" nella sezione "Backup" delle "Preferenze".