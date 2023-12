NotebookLM: come usare il taccuino digitale AI di Google in Italia

NotebookLM, il tool sperimentale di Google per prendere appunti basato sull'intelligenza artificiale (LM sta proprio per Language Model), è ora disponibile in via ufficiale negli Stati Uniti. L’azienda di Mountain View ha potenziato il suo taccuino digitale integrando il recente modello Gemini Pro AI. Come riportato sul sito ufficiale di Google, ciò permetterà allo strumento di adattarsi ad un’ampia gamma di attività e dovrebbe aiutare nella comprensione e nel ragionamento dei documenti. Ad oggi NotebookLM può essere utilizzato soltanto dagli utenti statunitensi. Tuttavia, se si è impazienti di provare questo nuovo strumento, la soluzione migliore è affidarsi a NordVPN, oggi disponibile con il 69% di sconto e 3 mesi extra gratis. La procedura è molto semplice. Basta infatti attivare la VPN e collegarsi ad uno dei server localizzati negli Stati Uniti. Ciò permetterà infatti di accedere a NotebookLM e provare tutte le funzioni ad oggi disponibili.

NotebookLM: un nuovo modo di prendere appunti grazie all’intelligenza artificiale

L'app può già svolgere diverse funzioni come riassumere i documenti che gli utenti importano nell'app, individuare i punti principali di un testo e persino rispondere a domande sulle fonti degli appunti. NotebookLM inizierà ora a fornire azioni suggerite in base all’attività degli utenti nell'app. Ad esempio, se questi scrivono una nota, l’app potrebbe automaticamente offrire strumenti per migliorare il testo o suggerire idee correlate dalle fonti in base a ciò che si è appena scritto. Tra le altre utili funzionalità in arrivo vi è un modo per salvare risposte di NotebookLM come note, condividere gli appunti con altri utenti e concentrare il focus su fonti selezionate durante le sessioni di chat.

Google ha inoltre deciso di integrare un modo per convertire gli appunti in altri tipi di documenti. Una volta selezionate tutte le note che si desiderano includere, NotebookLM suggerirà automaticamente i formati, come uno schema o una guida allo studio. Naturalmente, gli utenti possono anche effettuare questa funzione manualmente, chiedendo all’app di trasformare i propri appunti in un formato specifico, come un'e-mail, uno script, una newsletter e altro. Al momento Google non ha annunciato una data per il rilascio di NotebookLM in Italia. Se non vuoi aspettare settimane (o mesi) per provare la nuova app, attiva NordVPN e inizia ad usare il taccuino digitale di Google già da oggi.

