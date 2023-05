Come dici? Il Teclast non ti ha convito? Allora potresti puntare sull'EZbook S5 Max di Jumper, notebook completo di tutto e oggi proposto su Amazon con uno sconto a dir poco formidabile. Il gigante di Seattle ti permette infatti di risparmiare quasi 890€ (il 70%), quindi puoi concludere l'acquisto a soli 379,99€. E la spedizione è rapida e gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Quasi 900€ di sconto su questo notebook con Windows 11: NON È UNO SCHERZO

L'impressione è che il prezzo di listino del notebook di Jumper sia un pelo troppo alto, ma oggi non è un problema, perché l'affare lo si conclude investendo meno di 390€. Il laptop esteticamente fa il verso a macchine più note e blasonate, come i MacBook di Apple. E questo è solo un punto a favore, a dirla tutta.

Dotato di un display IPS FHD da 16 pollici (formato 16:10), il notebook vanta un rapporto schermo-corpo del 93%. Cosa significa questo? Più spazio per i tuoi contenuti, quando ti lanci in lunghe sessioni di streaming o durante le ore di lavoro, con la suite Office ad esempio.

In quanto a specifiche tecniche, l'EZbook S5 Max mette sul piatto un processore Intel Celeron N5095 a 2,9GHz (di 11a generazione), 16GB di RAM e 512GB di archiviazione su SSD. A proposito del processore, è un quad-core con 4 thread realizzato con processo produttivo a 10 nanometri. Le prestazioni della CPU sono aumentate del 35% rispetto alla serie Gemini Lake. Niente male.

Ma le buone notizie non finiscono qui, perché il laptop è munito di due microfoni, un sistema audio con quattro altoparlanti, una webcam HD, due USB-A, una USB-C, una mini-HDMI e può anche leggere le card TF. Insomma, c'è proprio di tutto, ed è subito pronto all'uso.

Per concludere, il sistema operativo è Windows 11 Home, una piattaforma leggera, versatile e in constante aggiornamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.