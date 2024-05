Meta al lavoro su auricolari con fotocamera e IA integrate: l'ennesima rivoluzione è ad un passo

Pare che Meta stia sviluppando degli auricolari decisamente innovativi, soprannominati "Camerabuds", per competere nella crescente corsa all'IA. Questi auricolari utilizzeranno l'intelligenza artificiale e telecamere per identificare gli oggetti in tempo reale, fornendo informazioni immediate su ciò che si sta guardando, come il nome di un prodotto o di un monumento. Inoltre, offrono traduzione linguistica in tempo reale.

L'amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, è entusiasta del progetto e ha già previsto diversi design. L'azienda ritiene che questi auricolari rappresentino il futuro della tecnologia indossabile e prevede che altre aziende seguiranno il loro esempio. Tuttavia, lo sviluppo dei "Camerabuds" presenta alcune sfide significative.

Tra i problemi tecnici emergono la potenziale ostruzione delle telecamere da parte dei capelli lunghi, il surriscaldamento e la durata della batteria. Inoltre, l'utilizzo di telecamere in dispositivi indossabili solleva preoccupazioni per la privacy, che Meta dovrà affrontare per garantire la sicurezza degli utenti.

Cumerabuds: auricolari con fotocamera e IA integrata, Meta si supera!