Tra i marchi più apprezzati di recente dagli utenti Amazon c'è Teclast. I suoi prodotti, infatti, vantano un ottimo rapporto qualità-prezzo, che aumenta a dismisura in caso di offerte. Come oggi. Infatti, il suo notebook con display FHD da 15,6", Windows 11 e 8GB di RAM costa solo 270€, ed è tutto merito del coupon che si traduce in uno sconto immediato di 70€. La spedizione, poi, è completamente gratuita per gli abbonati Prime.

Questo notebook con display FHD da 16" e Windows 11 OGGI ti costa solo 270€!

Il notebook di Teclast è un macchina per un uso quotidiano di base, ed è dunque l'ideale per streaming, Office, videochiamate, email, navigazione web e così via. Se stai dunque cercando un portatile per il gaming più estremo, devi puntare obbligatoriamente su altro (di più costoso, certamente).

In ogni caso, "uso quotidiano di base" non significa che sia di scarso valore, anzi. Il design è eccezionale, di gran lunga superiore a quello di altri notebook della medesima categoria. Il display Full HD da 15,6" è un IPS ed è circondato da una cornice sottilissima. La tastiera, poi, è completa di tutto, anche del tastierino numerico sulla destra. Il trackpad è decisamente ampio, simile a quello dei MacBook Pro di Apple.

In quanto a prestazioni, a parlare è la scheda tecnica. Il processore è un Intel Celeron N4120 che si spinge fino a 2.60GHz, che gode di ottima compagnia: 8GB di RAM e 256GB e 256GB di archiviazione interna.

Come connettività, infine, potrai contare su tutto il pacchetto:

USB-A 3.0

USB-C

USB-A 2.0

Micro SD

DC Power

Jack audio 3,5mm

Wi-Fi dual-band 2.4/5GHz

Bluetooth 4.2

