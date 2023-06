Notebook con Ryzen 5 e SSD da 512GB in SCONTO di 201€

Hai bisogno di un portatile ma non vuoi spendere un'esagerazione? Vorresti un buon compromesso tra prezzo e qualità? Allora non perdere questa straordinaria occasione. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il notebook Medion a soli 349 euro, anziché 549,99 euro.

In questo momento dunque puoi risparmiare 201 euro sul totale, grazie a uno sconto del 37%. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Notebook dalle ottime prestazioni a un prezzo vantaggioso

Il notebook Medion ha un bellissimo schermo da 15,6 pollici FHD con pannello IPS e una scheda grafica AMD Radeon che ti permetterà di goderti i tuoi contenuti video al meglio. Monta il potente processore AMD Ryzen 5 3500U con a supporto 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB.

È un portatile robusto e leggero con una tastiera full size e touch pad integrato. Ha un'ottima batteria in grado di durare a lungo senza l'alimentazione. Viene già installato Windows 10 e ha due porte USB veloci. I materiali di costruzione sono di qualità e ha una webcam integrata che potrai spegnere con un semplice tasto sul lato destro per garantire una maggiore privacy.

Un portatile a questa cifra è veramente difficile trovarlo. Dato che l'offerta non durerà ancora molto, vai adesso su Amazon e acquista il tuo notebook Medion a soli 349 euro, anziché 549,99 euro. Se completi l'ordine subito lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

