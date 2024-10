Norton VPN è in sconto fino al 68%: ecco perchè è una delle migliori

Proteggersi quando si naviga online è fondamentale, ma come farlo? Norton, tra le aziende leader nel campo della sicurezza informatica, ha messo a disposizione degli utenti una VPN sicura, affidabile e veloce. Si tratta di un servizio che consente di navigare in modo sicuro e anonimo, offrendo la possibilità di accedere anche a contenuti bloccati geograficamente e proteggere i propri dispositivi e dati personali da malware, virus, hacker e pericolose truffe online.

Ora è possibile attivare la VPN di Norton con sconti fino al 68%. E chi ha dei dubbi, può sempre testarla con il periodo di prova di 30 giorni.

Tutti i vantaggi delle VPN di Norton

Le VPN di Norton garantiscono il meglio della protezione online, con crittografia avanzata e accesso a Internet senza tracciamenti pubblicitari e in totale anonimato. Tutto senza compromettere velocità e prestazioni.

In più, scegliendo Norton Ultra VPN, si è protetti in tempo reale da truffe, hacker, virus, malware e altri programmi malevoli. Non solo, si possono creare e gestire password in maniera completa sicura e archiviare file e documenti importanti in oltre 10 GB di spazio cloud per il Backup.

Anche i nostri dati sensibili hanno un'ulteriore difesa in più: si riceverà una notifica nel caso informazioni personali dovessero finire nel Dark Web.

Incuriosito? Vediamo i piani di Norton VPN disponibili:

Norton Secure VPN : servizio solo VPN a 1,67 euro/mese con lo sconto del 60% per un anno;

: servizio solo VPN a con lo sconto del 60% per un anno; Norton Ultra VPN : piano che include VPN più protezione fino a 5 dispositivi e 10 GB di Backup nel cloud a 2,50 euro/mese con lo sconto del 68% per un anno;

: piano che include VPN più protezione fino a 5 dispositivi e 10 GB di Backup nel cloud a con lo sconto del 68% per un anno; Norton Ultra VPN Plus: il più completo, comprende VPN, protezione fino a 10 dispositivi, 50 GB di Backup nel cloud e protezione minori a 2,92 euro/mese con lo sconto del 66% per un anno.

Approfitta subito della promozione in corso e attiva subito 30 giorni di prova gratuita senza impegno. Per scegliere il piano più adatto alle tue esigenze vai sul sito di Norton.

