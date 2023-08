Norton: VPN e antivirus scontati del 70% con questo piano

Al momento non c'è un'offerta migliore di questa: VPN e antivirus in tempo reale a soli 2,5 euro al mese per il primo anno grazie al 70% di sconto sul piano Norton 360 Deluxe. Si tratta di una promo che sta sbaragliando la concorrenza, sia per il prezzo ultra concorrenziale sia per le tante funzionalità inserite nel pacchetto, tra cui password manager, monitoraggio del dark web e backup del PC nel cloud.

Norton 360 Deluxe in sconto del 70% per il primo anno

Il piano Deluxe del pacchetto Norton 360 offre in primis una protezione dalle minacce informatiche in tempo reale, attiva cioè 24 ore su 24. Mantieni al sicuro i tuoi dati da possibili attacchi di malintenzionati e siti web ingannevoli.

L'altro principale punto di forza è il servizio Secure VPN, che ti garantisce una navigazione in Internet in completo anonimato. Dai inoltre addio al tracciamento da parte delle aziende di terze parti, riacquista la tua libertà sul web.

E non è finita qui, perché puoi godere anche di un potente password manager per la gestione semplificata delle tue credenziali di accesso. Sempre con questo strumento puoi conservare al sicuro i dati delle carte di credito o di qualsiasi altra carta di pagamento in tuo possesso.

Lo sconto del 70% sarà valido fino al prossimo 7 settembre. Attiva ora Norton 360 Deluxe per ottenere una protezione online completa beneficiando di un ricco sconto pari a 70 euro per i primi dodici mesi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.