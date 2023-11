Norton Secure VPN: naviga in sicurezza e proteggi la tua privacy online

Accedere a Internet con una VPN diventa sempre più importante: proteggere la propria connessione, evitando il tracciamento, è fondamentale per poter massimizzare la privacy. Nello stesso tempo, con una VPN è possibile geolocalizzare il proprio indirizzo IP in un altro Paese, evitando la censura online e eventuali blocchi all'accesso a siti web o app.

In questo momento, la scelta giusta per una nuova VPN è rappresentata da Norton Secure VPN. Il servizio proposto da Norton garantisce una connessione illimitata tramite rete VPN con la possibilità di sfruttare una navigazione davvero anonima, eliminando qualsiasi forma di tracciamento. Norton, inoltre, adotta una politica no log, senza registrare il traffico e l'attività online dell'utente.

Attualmente Norton Secure VPN costa 39,99 euro per un anno, con possibilità di utilizzo su 5 dispositivi. C'è, però, una promozione ancora più conveniente: con il bundle antivirus + VPN, il costo si riduce ad appena 34,99 euro per il primo anno, anziché 104,99 euro.

Per attivare la VPN di Norton è sufficiente seguire una semplice procedura online, accessibile direttamente tramite il sito ufficiale Norton. Per tutti i nuovi utenti c'è anche una garanzia Soddisfatti o Rimborsati di 60 giorni. Maggiori dettagli sono disponibili al link qui di sotto.

VPN illimitata per navigare in sicurezza: perché scegliere Norton Secure VPN

Con Norton Secure VPN è possibile accedere a un servizio completo per navigare in sicurezza. Con la VPN di Norton, infatti, la connessione è sicura e protetta e l'accesso a Internet avviene nel totale rispetto della propria privacy, grazie a una politica no log che azzera qualsiasi forma di tracciamento e monitoraggio dell'attività dell'utente.

Norton, inoltre, mette a disposizione un network di server diffuso a livello internazionale. Questo permette agli utenti che scelgono Norton Secure VPN di poter geolocalizzare il proprio indirizzo IP in modo semplice, scegliendo un server in un Paese specifico ed evitando, in questo modo, eventuali blocchi all'accesso a un sito o a un'app.

La VPN di Norton costa 39,99 euro, con possibilità di utilizzo su 5 dispositivi. Scegliendo il bundle antivirus + VPN, però, è possibile sfruttare una promozione extra. Questo bundle prevede un costo di 34,99 euro per un anno. Per tutti i nuovi utenti, inoltre, Norton mette a disposizione una garanzia Soddisfatti o Rimborsati di 60 giorni. L'attivazione può avvenire tramite il link qui di sotto.

