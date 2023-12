Norton sconta i suoi abbonamenti fino al 71% per le festività

Le festività portano, tra le altre cose, anche nuovi sconti. Norton ha lanciato una promozione a tempo limitato su abbonamenti selezionati, tra cui Norton 360, che ti permetteranno di risparmiare fino al 71% sul primo anno. Questi abbonamenti sono:

Norton Antivirus Plus a 19,99 euro (-42%)

a 19,99 euro (-42%) Norton 360 Standard a 29,99 euro (-60%)

a 29,99 euro (-60%) Norton 360 Deluxe a 29,99 euro (-71%)

a 29,99 euro (-71%) Norton 360 Premium a 39,99 euro (-65%)

Quest'ultimo, Norton 360 Premium, è il piano più completo e include dieci dispositivi, una VPN, Dark Web monitoring, protezione minori e 75 GB di backup nel cloud.

Quale piano Norton scegliere? Ecco il più completo

Norton 360 Premium è la risposta alle minacce online esistenti ed emergenti. La sua avanzata protezione antivirus lavora in tempo reale per salvaguardare i tuoi dispositivi e proteggere le tue informazioni durante la tua navigazione online.

Il pacchetto include una Secure VPN che ti permette di navigare in modo anonimo e sicuro, senza alcun tracciamento delle attività. La crittografia avanzata garantisce che i tuoi dati, come password ed estremi dei conti bancari, rimangano privati e sicuri.

Prevenire la perdita di dati dovuta a errori dell’unità disco rigido, furto di dispositivi e ransomware è fondamentale. Norton 360 Premium offre 75 GB di backup nel cloud per salvare i tuoi file e documenti più importanti. C'è anche il Dark Web Monitoring, che monitora costantemente la presenza delle tue informazioni personali nel Dark Web e ti avvisa prontamente in caso di anomalie.

Non solo proteggi te stesso, ma anche chi ami: Norton 360 Premium offre strumenti per gestire le attività online dei tuoi figli, mantenendoli al sicuro mentre esplorano il mondo digitale. La piattaforma offre anche una "Promessa Protezione Virus", che garantisce rimborso completo in caso di virus che non riesce a rimuovere.

Approfitta dei vantaggi e degli sconti fino al 71% sugli abbonamenti Norton. L'opzione Norton 360 Premium, la più completa tra quelle disponibili, è in sconto del 65% al prezzo di soli 39,99 euro per il primo anno - un minimo storico per la piattaforma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.