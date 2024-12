Norton mette sul piatto antivirus e VPN insieme a meno di 4€ al mese

Nell'ambito del rinnovamento dei suoi piani per la sicurezza, il team di Norton ha realizzato la nuova suite Norton 360. Advanced, il piano più completo, include antivirus e VPN insieme al prezzo scontato di 3,75 euro al mese per un anno, l'equivalente di 44,99 euro invece di 134,99 euro.

Norton 360 Advanced offre una protezione per dieci dispositivi in contemporanea, tra PC Windows, Mac, smartphone e tablet. In un'unica soluzione sono compresi anche il monitoraggio del Dark Web, la difesa degli account social e il supporto specializzato in caso di furto di identità.

Norton 360 Advanced in sconto del 66% per un anno

Il piano Advanced della suite Norton 360 assicura prima di tutto una protezione dalle minacce in tempo reale. La difesa è valida sia contro gli attacchi informatici già noti sia quelli nuovi. Sempre per quanto riguarda la sicurezza dei suoi file, l'utente può contare anche sul backup del PC nel cloud, misura preventiva contro l'eventuale perdita di dati causata da un ransomware, un guasto del disco o un furto del dispositivo in questione.

C'è poi Secure VPN, il servizio premium di rete privata virtuale che permette di navigare in completo anonimato senza che le proprie attività siano tracciate. La VPN di Norton aggiunge inoltre la crittografia avanzata, così da rendere più sicuri e privati dati potenzialmente sensibili come estremi dei propri conti bancari e password.

Altre tre funzionalità incluse sono Social Media Monitoring (per difendere i propri account sui social media da possibili attacchi), Assistenza per il ripristino dell'identità e Assistenza in caso di furto del portafoglio.

Grazie alla promozione in corso sul sito ufficiale, 12 mesi di Norton 360 Advanced sono in offerta a 3,75 euro al mese. La promo è valida per un periodo di tempo limitato.

