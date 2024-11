Norton Antivirus: il piano completo Advanced in sconto del 70%

Anche Norton Antivirus si unisce alle offerte del Black Friday, proponendo il 70% di sconto su 12 mesi di Advanced, il piano più completo per la sicurezza e la privacy online. Grazie all'ultima offerta, è possibile attivare Norton 360 Advanced a 39,99 euro per un anno invece di 134,99 euro, con in più una prova gratuita di 30 giorni.

Il piano Advanced della suite Norton 360 garantisce una protezione per un totale di dieci dispositivi, funzionalità di privacy online e un'assistenza diretta in caso di furto di identità. I dispositivi compatibili sono PC (con processore Intel e ARM), Mac, smartphone e tablet.

Norton Antivirus partecipa al Black Friday con uno sconto del 70% per il piano Advanced

Uno dei principali punti di forza di Norton 360 Advanced è l'integrazione di antivirus e VPN in un'unica soluzione. Da una parte dunque c'è un antivirus pluripremiato che offre una protezione dalle minacce informatiche in tempo reale, dall'altra un servizio di rete privata virtuale che consente di navigare in completo anonimato mantenendo al sicuro i propri dati.

Un altro fiore all'occhiello della nuova suite di sicurezza targata Norton Antivirus è il backup del PC nel cloud, una funzionalità che consente di salvare i propri file in uno spazio sicuro come misura preventiva contro eventuali attacchi ransomware o errori dell'unità disco rigido.

L'utente può inoltre contare su servizi premium come il Social Media Monitoring (aiuta a proteggere i propri account social), Assistenza per il ripristino dell'identità e Assistenza in caso di furto del portafoglio. Da segnalare infine il monitoraggio del Dark Web, un robusto password manager e Protezione minori.

L'offerta sul piano Advanced di Norton 360, con sconto del 70% sul piano annuale, scade il 5 dicembre.

