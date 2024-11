Norton Antivirus: fino al 71% di sconto sui nuovi piani Norton 360

Norton Antivirus ha rinnovato i suoi piani per la protezione e la privacy online delle persone con la nuova suite Norton 360. In occasione del Black Friday, gli utenti che scelgono di attivare uno dei piani di Norton 360 possono risparmiare fino al 71%, con prezzi a partire da 2,5 euro al mese per un anno.

Con Norton 360 ci si assicura una potente protezione per i propri dispositivi e funzionalità avanzate per la privacy online. Tra queste si annoverano il servizio Secure VPN e il monitoraggio del Dark Web, che vanno a sommarsi al pluripremiato antivirus di Norton.

Fino al 5 dicembre i piani della suite Norton 360 sono in sconto fino al 71% per effetto della promozione Black Friday. L'offerta è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Norton.

Norton Antivirus: i piani Norton 360 in sconto fino al 71% per il Black Friday

Lo sconto più alto nella settimana del Black Friday di Norton è per il piano Deluxe. Il piano intermedio della suite Norton 360 (si posiziona infatti tra Standard e Advanced) include una protezione avanzata dalle minacce online in tempo reale, il servizio di rete privata virtuale e un robusto password manager. Inoltre, offre il backup in un cloud sicuro dei file più importanti conservati nella memoria interna del computer, l'opzione Protezione minori e il monitoraggio del Dark Web.

Riguardo al servizio di backup del PC nel cloud, Norton mette a disposizione 50 GB di spazio, più che sufficiente per soddisfare le esigenze della maggior parte delle persone. Merita una menzione particolare anche Protezione minori, funzionalità che consente di gestire le attività web dei propri figli in modo che imparino a usare PC e smartphone con maggiore sicurezza.

Norton 360 Deluxe offre una garanzia di rimborso di 60 giorni e una protezione per 5 dispositivi diversi tra PC, Mac, smartphone e tablet. In relazione ai PC, la suite di Norton è compatibile con i computer che hanno a bordo i processori Intel e ARM.

