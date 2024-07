Norton AntiTrack: la tua privacy online garantita

Norton è un vero e proprio punto di riferimento per la sicurezza informatica, garantendo agli utenti la possibilità di accedere a sistemi di protezione avanzata, sia per i propri dispositivi che per le proprie informazioni.

Uno dei servizi più interessanti della gamma Norton è rappresentato da Norton AntiTrack. Si tratta di un tool che consente di bloccare il tracciamento durante l'uso di una connessione Internet, mettendo a disposizione vari strumenti per usare il web senza dover fare i conti con il costante monitoraggio da parte di siti web e delle aziende che raccolgono i dati degli utenti (in genere a scopo pubblicitario).

Norton AntiTrack è disponibile sotto forma di abbonamento, con un costo di 39,99 euro per un anno, senza alcun vincolo di rinnovo. Per attivare il servizio basta collegarsi al sito di Norton. Per i nuovi utenti c'è una garanzia Soddisfatti o Rimborsati, attivabile entro 60 giorni.

Come funziona Norton AntiTrack

Norton AntiTrack permette di navigare in forma anonima, grazie all'utilizzo di un'apposita estensione al proprio browser web. Senza dover modificare le proprie abitudini, è possibile utilizzare le varie risorse web evitando il tracciamento della propria attività e, quindi, proteggendo la privacy e senza rinunciare a una connessione veloce.

Con AntiTrack è possibile creare anche degli alias e-mail per evitare di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica, evitando anche il tracciamento delle mail, che rappresenta un'altra minaccia alla privacy. Il servizio, inoltre, mette a disposizione degli utenti una dashboard completa per monitorare gli strumenti attivi di protezione.

Norton AntiTrack ha un costo di 39,99 euro per un anno (invece di 49,99 euro, sfruttando la promo in corso) con una garanzia Soddisfatti o Rimborsati esercitabile entro 60 giorni dall'attivazione. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sotto Norton.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.