Norton 360 Premium: per il primo anno risparmi il 60% sull'abbonamento

Se il tuo obiettivo è la sicurezza online senza compromessi, Norton offre una promozione imperdibile sui suoi abbonamenti selezionati, tra cui spicca il più completo Norton 360 Premium. Grazie all'offerta potrai risparmiare fino al 66% sul primo anno di abbonamento.

I piani in sconto sono Norton AntiVirus Plus a 19,99 euro (-42%), Norton 360 Standard a 29,99 euro (-60%), Norton 360 Deluxe a 34,99 euro (-66%) e Norton 360 Premium a 44,99 euro (-60%).

Norton 360 Premium è l'affare dell'anno

Se stai cercando una soluzione completa per la tua sicurezza online, Norton 360 Premium è la risposta. E ora, grazie alla promozione in corso, puoi ottenerlo a soli 44,99 euro per il primo anno. Ecco cosa include:

Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker

contro virus, malware, ransomware e hacker Connessione a Internet privata con VPN

Dark Web Monitoring per la sicurezza delle tue informazioni personali

per la sicurezza delle tue informazioni personali Protezione minori per gestire l'attività online dei tuoi figli in modo sicuro

in modo sicuro 75 GB di backup nel cloud per proteggere i tuoi file importanti

Norton offre inoltre, con tutti i piani, la propria "Promessa Protezione Virus": se il tuo dispositivo dovesse venire infettato da un virus che Norton non è in grado di rimuovere, verrai rimborsato completamente.

Questa offerta a tempo limitato è un'opportunità unica per garantirti una sicurezza online di alto livello a prezzi imbattibili: ottieni sconti fino al 66% su una serie di abbonamenti selezionati Norton. La promozione è valida solamente per il primo anno di abbonamento.

