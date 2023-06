Norton 360 Premium: 10 dispositivi protetti con il 59% di sconto

Norton 360 Premium è un piano che può sicuramente interessare ai professionisti che posseggono diversi PC da lavoro. Sfruttando lo sconto del 59% consente infatti di proteggere fino a 10 dispositivi, tra computer, portatili, macbook, smartphone e tablet, a soli 44,99€ invece che 109,99€, per il primo anno. Il pacchetto è completo di funzionalità per la protezione in rete, come una VPN integrata, un gestore password, un backup su cloud, la protezione minori e un sistema di salvaguardia per la webcam.

Norton 360 Premium: un pacchetto perfetto per chi ha numerosi dispositivi

Norton 360 Premium racchiude tutti gli strumenti per la salvaguardia dei dispositivi in un'unica soluzione. L'antivirus li difende dalle minacce online esistenti ed emergenti, proteggendo le informazioni riservate e finanziare durante l'accesso in rete.

Con la VPN integrata, sarete invece in grado di navigare in totale anonimato senza che le vostre attività sul web vengano tracciate. Permette anche di navigare in sicurezza quando ci si collega alle reti wifi pubbliche. Grazie alla crittografia avanzata, potrete mantenere sicuri e privati i vostri dati più importanti, come le password degli account e i dati finanziari relativi ai conti bancari.

Norton 360 Premium integra un gestore password, per la custodia in un unico posto di tutte le credenziali d'accesso, delle carte di credito e altre informazioni importanti. Permette poi di generare password complesse e adatte a resistere ai moderni attacchi informatici.

Il backup da ben 75GB è perfetto per caricare su cloud documenti importanti, ma anche file multimediali, come foto o video. In questo modo potranno essere accessibili ovunque, da tutti i dispositivi collegati, tenendoli al riparo da possibili perdite accidentali dei dati, solitamente dovuti a problemi alle unità di archiviazione.

Norton 360 Premium permette inoltre di salvaguardare i minori con una protezione dedicata. Sarà possibile monitorare le attività nei dispositivi, in modo da limitare l'accesso a siti potenzialmente pericolosi o non adatti.

SafeCam previene infine possibili accessi non autorizzati alla webcam del PC, aiutandovi a bloccarli per prevenire violazioni gravi della vostra privacy.

Acquistare ora il piano per beneficiare della salvaguardia più completa per navigare in rete.

