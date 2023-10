Norton 360 for Gamers protegge il tuo gioco online con uno sconto del 65%

Se sei un videogiocatore appassionato, sai quanto sia essenziale mantenere al sicuro i tuoi dispositivi, account di gioco e risorse digitali. Norton 360 for Gamers, la soluzione pensata per i videogiocatori come me, offre una potenze protezione a un imperdibile sconto del 65%. Potrai così ottenere Norton 360 for Gamers per il tuo primo anno a soli 34,99 euro invece dei 99,99 da listino.

Game Optimizer, monitoraggio Dark Web e altro

Norton 360 for Gamers è la scelta ideale per videogiocatori di ogni livello, dall'occasionale all'hardcore. Questo software offre una protezione avanzata che copre fino a 3 PC, Mac, smartphone o tablet. La sicurezza avanzata di Norton ti proteggerà da minacce malware esistenti ed emergenti, compresi attacchi di phishing via chat, SMS ed email, nonché falle di sicurezza nei giochi e nei siti web.

Norton 360 for Gamers offre molte funzionalità interessanti per proteggerti dalle minacce informatiche durante il gioco. Alcune di queste funzionalità includono il monitoraggio del Dark Web per proteggere i tuoi dati personali e il tuo gamer tag, e una Secure VPN che ti permette di navigare in modo anonimo e sicuro, evitando attacchi DDoS.

Ma Norton offre anche altri vantaggi. Se, ad esempio, desideri un'esperienza di gioco impeccabile, puoi sfruttare il Norton Game Optimizer. Questo strumento rileva automaticamente i tuoi giochi e assegna loro la massima potenza, contribuendo ad eliminare ritardi e rallentamenti FPS che potrebbero essere causati da altre applicazioni in esecuzione in background.

Con 50 GB di spazio di backup nel cloud, puoi archiviare i tuoi clip di gioco online, liberando spazio sulle tue unità. Inoltre, Norton 360 for Gamers offre funzionalità di controllo genitoriale. L'ultima misura di sicurezza inclusa è un password manager, che ti aiuta a memorizzare password complesse, dati delle carte di credito e altre credenziali online in modo sicuro.

Norton ha una vasta esperienza nella sicurezza informatica dei consumatori, con oltre 25 anni di attività nel settore. Ogni giorno, la loro tecnologia blocca oltre 7 milioni di minacce. Ora, questa esperienza è stata messa a disposizione anche per i giocatori con Norton 360 for Gamers. Non puoi affidarti solo a un antivirus di base quando giochi online: approfitta dello sconto del 65% sul primo anno di abbonamento e gioca in tutta serenità con Norton.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.