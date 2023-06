Tutelare tutti i propri dispositivi dalla rete è sicuramente fondamentale, al fine di salvaguardare il più possibile i propri dati dalle minacce informatiche più recenti. Norton 360 Deluxe vi consente di farlo con un massimo di 5 dispositivi, al 65% di sconto. Il piano è infatti disponibile a soli 34,99€ per il primo anno, anziché 99,99€, dandovi una buona occasione per beneficiare di un servizio completo, che vi metta al riparo da qualsiasi attacco.

Quello di Norton è veramente un antivirus a tutto tondo ed è dotato di ulteriori funzionalità di sicurezza, come una VPN e un piccolo cloud crittografato da 50GB.

Norton 360 Deluxe: il pacchetto completo per i vostri dispositivi

Norton 360 Deluxe può proteggere fino a 5 dispositivi, tra PC, notebook, smartphone e tablet. L'avanzato motore di analisi antivirale vi protegge in tempo reale, sia durante la navigazione che il semplice utilizzo del sistema.

A ciò si aggiunge una VPN, un utile strumento per cifrare i propri dati navigazione e mantenerli privati. In questo modo nessuno verrà a conoscenza delle vostre abitudini e sarete protetti anche quando sarete collegati a una rete wireless pubblica, come quella di un locale o un ente. Sarà inoltre possibile mascherare la propria posizione, cambiando indirizzo IP, per fruire di contenuti multimediali senza alcun limite. I vantaggi riguardano anche il risparmio sul costo di alcuni servizi, come i biglietti aerei.

Norton 360 Deluxe include anche un cloud crittografato da 50GB, dove conservare in totale sicurezza file personali importanti, per poi renderli anche accessibili a tutti i dispositivi collegati. Non manca una protezione per i minori per Windows, con cui è possibile monitorare le attività e bloccare siti potenzialmente non adeguati o pericolosi.

Siete dei giocatori incalliti? Con Norton Game Optimizer potete aumentare le prestazioni in gioco, rimanendo protetti senza rinunciare al framerate!

Acquistate ora il pacchetto per farlo vostro a un prezzo scontato!

