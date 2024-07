Norton 360 Deluxe: la scelta migliore per il tuo PC oggi in sconto

Proteggere i nostri dispositivi quando si è connessi a Internet è diventato fondamentale. Norton 360 Deluxe si propone come una delle soluzioni più complete per la sicurezza informatica, combinando protezione antivirus, privacy online e strumenti per il backup dei dati. E in queste ore è anche in offerta, con uno sconto del 66%!

Con Norton 360 Deluxe hai una protezione totale per il tuo computer

Questo software è progettato per proteggere fino a cinque dispositivi, inclusi PC, Mac, smartphone e tablet. Ciò significa che con un'unica soluzione è possibile garantire la sicurezza di tutti i dispositivi usati in famiglia o per lavoro. Tra le funzionalità principali, abbiamo:

Protezione in tempo reale : mette a disposizione una protezione avanzata contro malware, virus e ransomware, identificando e bloccando le minacce prima che possano danneggiare i tuoi dispositivi;

: mette a disposizione una protezione avanzata contro malware, virus e ransomware, identificando e bloccando le minacce prima che possano danneggiare i tuoi dispositivi; VPN sicura : una delle caratteristiche più apprezzate è la VPN (Virtual Private Network) integrata, che permette di navigare in modo sicuro e anonimo su internet, specialmente quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche;

: una delle caratteristiche più apprezzate è la VPN (Virtual Private Network) integrata, che permette di navigare in modo sicuro e anonimo su internet, specialmente quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche; Backup nel Cloud : questa funzionalità consente di effettuare il backup automatico dei file più importanti nel cloud, offrendo una protezione aggiuntiva contro la perdita di dati dovuta a malfunzionamenti hardware o attacchi ransomware.

: questa funzionalità consente di effettuare il backup automatico dei file più importanti nel cloud, offrendo una protezione aggiuntiva contro la perdita di dati dovuta a malfunzionamenti hardware o attacchi ransomware. Password manager: Norton 360 Deluxe include un gestore di password sicuro che aiuta a creare, memorizzare e gestire password complesse, migliorando la sicurezza degli account online.

Attualmente, è possibile acquistare Norton 360 Deluxe con uno sconto del 66%, riducendo il costo a soli 2,92 euro al mese, per un totale di 34,99 euro all'anno. Questo prezzo promozionale offre un eccellente rapporto qualità-prezzo per una soluzione di sicurezza completa. La politica di rimborso entro 60 giorni consente di provare il prodotto senza alcun rischio.

In conclusione, Norton 360 Deluxe rappresenta una scelta ottima per chi desidera proteggere i propri dispositivi da un ampio spettro di minacce informatiche. E grazie alla promozione attuale, è possibile ottenere una protezione avanzata a un prezzo molto conveniente. Per maggiori dettagli e per approfittare dell'offerta, visita il sito ufficiale di Norton.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.