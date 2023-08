Norton 360 Deluxe: il maxi sconto del 70% sta per terminare

La promozione sul pacchetto Norton 360 Deluxe, con VPN e antivirus insieme a soli 2,5 euro al mese per il primo anno, sta terminando. Per aderire all'offerta hai tempo fino al prossimo 7 settembre, dopodiché il prezzo tornerà a salire. Ti ricordiamo che puoi attivare il piano Deluxe a 29,99 euro anziché 99,99 euro per i primi 12 mesi, risparmiando il 70% sul prezzo di listino.

Norton 360 Deluxe in sconto del 70% ancora per pochi giorni

I due servizi più importanti inclusi in Norton 360 Deluxe sono l'antivirus e la VPN. Il primo assicura una protezione completa contro malware e qualsiasi altra minaccia informatica 24 ore su 24, sette giorni su sette. Il servizio VPN garantisce invece una privacy online granitica: grazie all'utilizzo di una crittografia avanzata, mantieni i tuoi dati personali privati e al sicuro.

Il piano Deluxe include inoltre un password manager, strumento che ti aiuta a gestire in totale sicurezza credenziali online e i dati delle tue carte di pagamento, più un servizio di backup del PC su uno spazio cloud da 50 GB, dove puoi conservare i tuoi file più importanti proteggendoli da eventuali ransomware o errori dell'unità disco rigido.

Lo sconto del 70% sul pacchetto Deluxe sarà valido ancora per pochi giorni: approfittane ora per risparmiare 70 euro sul prezzo di listino e pagare soli 2,5 euro al mese per un pacchetto all-in-one comprensivo di un potente antivirus in tempo reale e una VPN affidabile e veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.