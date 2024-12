Norton 360 Advanced: proteggi fino a 10 dispositivi a 3,75€ al mese

Norton 360 Advanced è una delle soluzioni di sicurezza informatica più avanzate disponibili oggi sul mercato, progettata per rispondere alle esigenze di protezione digitale su più fronti. Questo pacchetto all-in-one offre una combinazione di funzionalità che garantiscono sicurezza totale e privacy per tutta la famiglia. Attualmente, grazie a una eccezionale promozione, puoi ottenere Norton 360 Advanced con un sconto del 66%, pagando solo 3,75€ al mese. Un’opportunità unica per accedere a strumenti di protezione avanzati e funzionalità premium, ideali per chi utilizza più dispositivi e vuole navigare online in completa tranquillità.

Cosa offre Norton 360 Advanced, uno dei migliori antivirus

Norton 360 Advanced non si limita a essere un antivirus tradizionale, ma è una suite completa che copre ogni aspetto della sicurezza digitale. Oltre alla protezione in tempo reale contro malware, ransomware e altre minacce informatiche, il pacchetto include una VPN illimitata che consente di navigare in modo anonimo e sicuro anche su reti Wi-Fi pubbliche.

La gestione delle credenziali è semplificata grazie al Password Manager, che permette di creare, memorizzare e utilizzare password sicure con facilità. Per i genitori, il Parental Control rappresenta un valido strumento per monitorare e regolare le attività online dei più giovani, garantendo un ambiente digitale protetto.

Un'altra delle caratteristiche distintive è il Dark Web Monitoring, che avvisa gli utenti nel caso in cui i propri dati personali, come indirizzi email o numeri di carte di credito, vengano trovati su piattaforme non sicure. Tutto questo è utilizzabile fino a 10 dispositivi, rendendo Norton 360 Advanced la soluzione perfetta per proteggere l’intera famiglia.

Con un prezzo promozionale di 3,75€ al mese e una garanzia di rimborso entro 60 giorni, Norton 360 Advanced offre un equilibrio perfetto tra qualità e convenienza. Visita il sito ufficiale di Norton e approfitta di questa imperdibile offerta per migliorare la tua sicurezza online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.