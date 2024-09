Norton 360 Advanced: la sicurezza online ad un altro livello

La protezione dei propri dispositivi personali dalle minacce online è diventata una priorità non più rinviabile. D'altronde lo stare connessi 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, l'importanza dei dati personali e i ripetuti attacchi informatici sempre più sofisticati rendono la situazione di oggi quantomeno preoccupante, per usare un eufemismo.

La soluzione più efficace è affidarsi a uno strumento di difesa completo, in grado di proteggere qualunque tipo di dispositivo dalle minacce informatiche emergenti e assicurare al tempo stesso un livello di privacy online adeguato. A questo proposito, uno dei punti di riferimento del settore è Norton 360 Advanced, attualmente in offerta al prezzo di 44,99 euro per 12 mesi grazie al maxi sconto del 66%.

Le caratteristiche di Norton 360 Advanced

Il piano Advanced di Norton 360 offre una protezione dalle minacce online in tempo reale, sia quelle già note che quelle emergenti. Inoltre, conserva al sicuro i dati personali e le informazioni finanziarie riservate di ciascun utente, non appena questi si connettono alla rete Internet.

La protezione attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette, è affiancata da un servizio VPN pluripremiato, che garantisce una navigazione in completo anonimato col vantaggio di non essere tracciati da terze parti. In più, la VPN inclusa in Norton 360 Advanced aggiunge la crittografia avanzata, al fine di mantenere le informazioni sensibili sicure e private.

Un ulteriore punto di forza della soluzione Norton 360 è il servizio di backup del PC nel cloud, attraverso cui i file e i documenti più importanti vengono salvati in uno spazio sicuro crittografato come misura preventiva contro l'eventuale perdita di dati causata da un furto, un guasto dell'unità o un ransomware. Con Advanced si hanno 200 GB a disposizione.

Vale poi la pena spendere due parole sulle tre principali novità del nuovo piano di Norton Antivirus, vale a dire le funzioni Assistenza per il ripristino dell'identità, Assistenza in caso di furto del portafoglio, e Social Media.

Assistenza per il ripristino dell'identità arriva in soccorso a tutti gli utenti che vedono la loro identità online compromessa, con una guida passo dopo passo per il processo di ripristino. Allo stesso modo, la funzionalità Assistenza in caso di furto del portafoglio aiuta gli utenti a cui viene sottratto il portafoglio, con utili indicazioni per annullare o sostituire le carte di credito, la patente di guida e altre tipologie di documenti personali.

C'è infine il Social Media Monitoring, che offre un aiuto concreto nel mantenere i propri account social più sicuri, con un monitoraggio continuo su contenuti inappropriati e possibili attività rischiose.

Quanto costa Norton 360 Advanced

Il piano Norton 360 Advanced è in offerta a 44,99 euro per 12 mesi invece di 134,99 euro, per effetto del 66% di sconto rispetto al prezzo di listino. Questo piano offre una protezione completa per 10 dispositivi in contemporanea, tra cui PC, Mac, smartphone o tablet. A proposito dei computer con sistema operativo Windows, Norton è compatibile sia con i processori Intel che quelli ARM. Infine, ricordiamo che tutti i piani di Norton Antivirus includono una garanzia di rimborso della durata di 60 giorni, quando la concorrenza si ferma spesso e volentieri a 30 giorni.

