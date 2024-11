Norton 360 Advanced è in sconto del 70%: approfitta ora dell'offerta

Norton 360 Advanced è uno dei software di sicurezza più completi attualmente disponibili, progettato per offrire una protezione globale ai tuoi dispositivi, ai dati personali e alla privacy online. Grazie a tecnologie innovative, questo antivirus non si limita a rilevare e bloccare malware, ma garantisce una sicurezza a tutto tondo. Rinomato per la sua affidabilità, semplicità d’uso e aggiornamenti costanti, Norton 360 Advanced è attualmente disponibile al prezzo promozionale di 39,99€ per il primo anno, con uno sconto del 70%.

Norton 360 Advanced integra antivirus, VPN, password manager e molto altro

Norton 360 Advanced consente di proteggere fino a 10 dispositivi, assicurando una difesa completa contro minacce di ogni tipo. Il software si distingue per la sua protezione multilivello, progettata per individuare e neutralizzare malware, ransomware e virus in tempo reale grazie a un motore di scansione avanzato e alle tecnologie di machine learning.

Tra le sue funzionalità principali spicca la VPN integrata, che protegge la privacy dell’utente criptando la connessione e mascherando l’indirizzo IP. Questo strumento è particolarmente utile per navigare in modo sicuro su reti Wi-Fi pubbliche, proteggendo i dati sensibili da possibili intercettazioni.

In aggiunta, Norton 360 Advanced include un sistema di monitoraggio del dark web, che rileva se dati personali come email o password sono stati esposti a violazioni, notificandoti immediatamente per permetterti di agire prontamente ed evitare furti di identità. Il software offre anche un sistema di controllo parentale avanzato, ideale per monitorare e proteggere i più giovani durante l’uso del web, e un password manager, progettato per creare e conservare in sicurezza le credenziali di accesso.

È possibile testare Norton 360 Advanced gratuitamente per 30 giorni. Approfittando dell’offerta promozionale, puoi ottenere il primo anno a 39,99€ con uno sconto del 70%. Per attivare la promo, visita il sito ufficiale di Norton.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.