Norton 360 Advanced: antivirus e VPN illimitata a 3,75€/mese

Nel panorama sempre più complesso delle minacce informatiche, Norton 360 Advanced si distingue come una delle soluzioni più affidabili per proteggere la tua vita digitale. Questo antivirus avanzato non solo blocca malware e ransomware in tempo reale, ma include anche una VPN illimitata, garantendo una privacy totale durante la navigazione. Grazie alla promozione attualmente attiva, è possibile avere un anno di protezione a soli 3,75€ al mese grazie ad uno sconto del 66%, rendendolo un’opzione accessibile per chiunque voglia massimizzare la sicurezza online.

Norton 360 Advanced: la soluzione completa per la protezione online

Con Norton 360 Advanced, i tuoi dispositivi sono protetti da attacchi informatici e tentativi di phishing, mentre la VPN integrata ti permette di navigare anonimamente, mascherando il tuo indirizzo IP e criptando i dati. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi utilizza spesso reti Wi-Fi pubbliche, eliminando i rischi di intercettazioni.

Oltre a proteggere il presente, Norton offre anche strumenti per il futuro. Grazie al monitoraggio del dark web, riceverai notifiche immediate se i tuoi dati personali vengono rilevati in database compromessi. Inoltre, il backup cloud protegge i tuoi file più importanti, evitando perdite accidentali o causate da attacchi ransomware.

Un’altra caratteristica che lo rende ideale per le famiglie è il parental control integrato, che permette di monitorare le attività online dei più piccoli, impostare limiti di tempo per l’uso dei dispositivi e bloccare contenuti inappropriati, garantendo loro un ambiente digitale sicuro e protetto.

Con Norton 360 Advanced, hai tutto ciò che serve per proteggere la tua privacy e quella della tua famiglia in un’unica soluzione. Approfitta ora dell’offerta e assicurati una sicurezza totale a un prezzo vantaggioso. Visita il sito ufficiale di Norton per scoprire tutti i dettagli e attivare la tua protezione. Non c’è momento migliore per investire nella sicurezza digitale.

