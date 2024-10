NordVPN, sconto Black Friday su tutti i piani VPN di 2 anni

In casa NordVPN è già tempo di Black Friday. Uno dei migliori servizi VPN in circolazione offre uno sconto fino al 71% sui piani della durata di due anni, con prezzi a partire da 3,59 euro al mese. In più, la promozione in corso prevede tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Insieme alla sicurezza, la semplicità d'uso e la velocità, uno dei principali punti di forza di NordVPN è la possibilità di sfruttare il servizio su qualsiasi tipo di dispositivo o sistema operativo oggi disponibile. Tutto questo con una protezione avanzata dal punto di vista della privacy delle proprie attività online.

I piani della durata di 24 mesi sono attivabili direttamente su questa pagina di NordVPN.

L'offerta Black Friday sui piani di 2 anni di NordVPN

La VPN di NordVPN aiuta a criptare la connessione Internet, nascondendo sia la posizione che l'indirizzo IP dell'utente. Così facendo, ciascuno può collegarsi alla rete e navigare online in modo più sicuro e con la certezza che i propri dati personali restino privati. Anche l'attivazione è semplice: è sufficiente acquistare uno dei piani proposti, scaricare l'app NordVPN e connettersi a un server VPN tra quelli disponibili.

Il servizio assicura inoltre una crittografia A-256 all'avanguardia, in grado di mantenere i dati degli utenti al sicuro, anche quando ci si collega a una rete Wi-Fi pubblica come quella degli aeroporti o degli alberghi.

Un altro fiore all'occhiello è Threat Protection, una funzione proprietaria che scansiona i file scaricati da Internet alla ricerca di malware, con tanto di blocco di pubblicità online e tracker. A tutto questo si aggiunge infine una rigida politica no-log, con il servizio che non raccoglie né memorizza le informazioni private dei suoi utenti.

I dettagli completi dell'offerta Black Friday su questa pagina di NordVPN.

