NordVPN prolunga il Cyber Monday e lo sconto del 74%

Dopo la fine del Cyber Monday, la stragrande maggioranza di aziende ha deciso di ritirare le sue offerte riproponendo i prezzi in vigore prima della lunga settimana del Black Friday. In questo NordVPN rappresenta un'eccezione, dal momento che sul sito ufficiale è ancora attiva l'offerta del Cyber Monday, che prevede uno sconto del 74% su tutti i piani della durata di due anni.

La velocità della connessione VPN di NordVPN presenta valori doppi rispetto alla concorrenza, per un'esperienza streaming e gaming di livello superiore. Un altro suo punto di forza è Threat Protection Pro, funzionalità proprietaria che aiuta ciascun utente a proteggere al meglio dispositivi e dati personali. Ecco perché, nel corso di questi anni, il servizio di rete privata virtuale sviluppato dal team di Nord Security è ritenuto uno dei migliori tanto in Italia quanto all'estero.

I prezzi scontati dei piani di due anni di NordVPN con l'offerta del Cyber Monday

Con la promozione del Cyber Monday ancora attiva, i prezzi dei piani di 24 mesi di NordVPN partono da 2,99 euro al mese: è il costo richiesto per l'account Base, che include il servizio VPN tale e uguale a quello presente nei piani Plus e Ultimate.

Scegliendo il piano Plus si beneficia di una maggiore protezione e privacy online. Merito della funzionalità Threat Protection Pro, che tra i suoi tanti compiti ha quello di bloccare il tracciamento dei dati, eliminare i banner pubblicitari invasivi e preservare il dispositivo in uso dai malware. Il costo è di 3,89 euro al mese per 2 anni.

Il piano più completo è Ultimate, disponibile a 6,39 euro al mese. Rispetto al Plus aggiunge una copertura assicurativa fino a 5.000 euro per tutelare l'utente dalle frodi online.

Infine, ciascun piano della durata di due anni di NordVPN prevede 3 mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.