NordVPN offre il 74% di sconto su tutti i piani per il Cyber Monday

Anche NordVPN si unisce alle offerte di oggi del Cyber Monday, proponendo il 74% di sconto su tutti i piani della durata di due anni (Base, Plus e Ultimate). La promozione include anche una garanzia di rimborso di 30 giorni più 3 mesi extra di servizio in regalo.

NordVPN consente di navigare in rete in completo anonimato, difendendo così la privacy dei propri dati e tenendo nascoste le proprie attività sul web. Inoltre, include funzionalità extra per la sicurezza che permettono di bloccare il tracciamento dei dati, la pubblicità dei siti web e i malware eventualmente presenti nei file scaricati da Internet.

I piani di due anni di NordVPN a partire da 2,99 euro al mese per il Cyber Monday

Il piano più economico di NordVPN è quello Base, disponibile in occasione del Cyber Monday al prezzo scontato di 2,99 euro. Si tratta della soluzione ideale per chi cerca esclusivamente un servizio VPN veloce e sicuro. Anche qui sono validi i tre mesi extra gratuiti e la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Lo stesso discorso vale per NordVPN Plus, in offerta a 3,89 euro per i primi due anni. Siamo di fronte al prezzo più basso dell'anno, per quello che è il piano di accesso alla funzionalità proprietaria Threat Protection Pro. Quest'ultima blocca i malware, elimina la pubblicità online e libera ciascun utente dal tracciamento delle aziende.

In conclusione c'è il piano Ultimate, in offerta oggi a 6,39 euro al mese per i primi 24 mesi. Lo sconto del 74% si completa con i tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni. Tra le funzionalità incluse nel piano più completo anche un'assicurazione con copertura da 5.000 euro per eventuali truffe informatiche o frodi legate agli acquisti online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.