NordVPN lancia lo Sconto Black Friday: super prezzo per l'abbonamento da 27 mesi

Con l'inizio del mese di novembre arrivano le prime offerte del Black Friday anche per il settore delle VPN: la promozione più interessante è quella di NordVPN. Il servizio, da molti considerato come la migliore VPN sul mercato, è ora accessibile con il 74% di sconto.

Grazie all'offerta in corso, infatti, è possibile attivare il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi, con un costo di 2,99 euro al mese e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto.

NordVVPN: ecco lo Sconto Black Friday

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata, con connessione protetta dalla crittografia e senza tracciamento oltre che senza limiti di banda e di traffico dati.

Il servizio, quindi, consente l'accesso a Internet nel rispetto della propria privacy, anche quando si utilizza una connessione pubblica. Da notare, inoltre, che NordVPN ha server sparsi in tutto il mondo.

In questo modo, gli utenti possono ottenere facilmente l'IP di un altro Paese, andando a bypassare i blocchi geografici applicati all'accesso a siti web e piattaforme di streaming.

C'è anche da sottolineare la possibilità di utilizzare la VPN da 10 dispositivi, anche in contemporanea, in modo da poter sfruttare appieno la rete protetta, anche dividendo l'abbonamento.

Con lo Sconto Black Friday è ora possibile accedere a NordVPN con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese. La promo in questione è legata all'attivazione del piano biennale con 3 mesi extra. In totale, quindi, è possibile accedere alla VPN per 27 mesi.

Per sfruttare subito la promozione basta premere sul box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di tempo per esercitare una garanzia di rimborso integrale dell'importo speso per l'attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.