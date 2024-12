NordVPN, il Cyber Monday non termina mai: 74% di sconto ancora disponibile

In casa NordVPN è ancora tempo di Cyber Monday. E così tutti i piani della durata di due anni beneficiano del 74% di sconto, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese e tre mesi extra in regalo. A tutto questo, infine, si aggiunge la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

La VPN di NordVPN si distingue dalle altre per la sua velocità di connessione, i tanti servizi extra per la sicurezza e la privacy online dei suoi utenti e un'assicurazione in grado di offrire una copertura di 5.000 euro contro le frodi online. Non a caso, gli addetti ai lavori la ritengono una delle migliori VPN in circolazione.

I prezzi scontati dei piani NordVPN di 2 anni con il Cyber Monday

Si inizia dal piano Base, il più economico, disponibile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese grazie all'offerta del Cyber Monday di NordVPN. Gli utenti di questo account possono contare sul medesimo servizio VPN presente nei piani Plus e Ultimate, oltre che sullo stesso numero di dispositivi (fino a un massimo di 10) su cui può essere usato.

Con il piano Plus, al prezzo promozionale di 3,89 euro, c'è l'aggiunta della funzionalità Threat Protection Pro, opzione proprietaria sviluppata da Nord Security per aumentare il livello di sicurezza e privacy dell'utente quando è connesso alla rete Internet. In particolare, è uno strumento capace di rilevare i malware, bloccare il tracciamento dei dati ed eliminare la pubblicità invasiva.

Il piano più completo è Ultimate, in offerta a 6,39 euro al mese per 24 mesi. In aggiunta alle caratteristiche chiave dei piani Base e Plus, integra l'assicurazione Cyber citata nell'introduzione e uno spazio di archiviazione crittografato da 1 TB dove conservare i propri ricordi.

