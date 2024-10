NordVPN: ecco l'offerta per il mese della cybersecurity

In occasione del mese della cybersecurity in tutta Europa, NordVPN ha rilanciato una nuova offerta sui piani della durata di due anni. La promozione in corso prevede sconti fino al 71%, con prezzi a partire da 3,59 euro al mese in aggiunta a tre mesi extra di servizio VPN in regalo.

Per velocità di connessione e funzionalità di sicurezza, da tempo gli addetti ai lavori considerano NordVPN una delle migliori VPN disponibili sul mercato. Un ulteriore suo punto di forza è la garanzia di rimborso di 30 giorni, che consente di provare il servizio con la possibilità di richiedere il rimborso completo qualora non dovesse soddisfare le proprie aspettative.

NordVPN in offerta per il mese della cybersecurity

Il tema della cybersecurity non riguarda più ormai soltanto le aziende, ma anche i semplici cittadini privati. La colpa è da attribuire alla recente esplosione dell'intelligenza artificiale, che ha consentito agli hacker di compiere un salto qualitativo importante nei loro attacchi indiscriminati.

E una delle soluzioni migliori per proteggersi è appunto attivare una VPN, il servizio di rete privata virtuale in grado di rendere invisibile la navigazione online agli occhi non solo dei provider di rete nazionali ma anche degli stessi cybercriminali. Con la VPN di NordVPN ci si assicura inoltre la tecnologia proprietaria Threat Protection Pro, in grado di bloccare il tracciamento dei dati e rilevare i malware.

Sempre grazie al servizio sviluppato dall'azienda Nord Security si può fare affidamento su una seria politica di no-log. Ciò significa che le attività sul web svolte da ciascun utente restano invisibili a chiunque, anche agli stessi dipendenti della società VPN.

Grazie all'offerta in corso, i piani di 24 mesi di NordVPN sono in sconto fino al 71%, con prezzi a partire da 3,59 euro al mese e tre mesi extra gratuiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.