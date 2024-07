NordVPN: ecco l'offerta estiva con Giga gratis per i viaggi all'estero

NordVPN, fornitore VPN di riferimento nel settore dei servizi di rete virtuale privata, ha rilanciato la sua offerta estiva. Protagonisti i piani di due anni, in sconto fino al 69% con prezzi a partire da 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro.

In più, è possibile ottenere fino a 20 Giga gratis di dati eSIM per Saily, il servizio di eSIM internazionale che permette di scegliere tra centinaia di piani flessibili per viaggiare all'estero in oltre 150 Paesi ed evitare i costi di roaming.

NordVPN: i dettagli dell'offerta estiva

La nuova offerta dell'estate di NordVPN riguarda i piani di due anni Base, Plus e Ultimate. Se la scelta ricade sul piano Base, lo sconto è pari al 51%, con un prezzo di 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro e 1 GB di dati eSIM in regalo.

C'è poi il piano Plus, in offerta a 4,99 euro al mese per effetto del 64% di sconto. A questo si aggiungono poi 3 GB gratis per l'app di eSIM internazionale Saily. A differenza del piano Base, che offre unicamente il servizio VPN e la possibilità di utilizzare la connessione privato su un massimo di dieci dispositivi, Plus aggiunge l'opzione Threat Protection per funzionalità di sicurezza extra esclusive.

Infine il piano Ultimate, in promo al prezzo scontato di 7,49 euro al mese, con il 69% di sconto e 20 GB di dati eSIM in regalo. Oltre a tutti i vantaggi del piano Plus aggiunge 1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografato e una doppia assicurazione Cyber (ciascuna con una copertura di 5.000 euro) contro le truffe informatiche e le frodi per gli acquisti online.

L'offerta estiva di NordVPN è disponibile su questa pagina del sito ufficiale e gode della garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.