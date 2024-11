NordVPN accoglie il Black Friday con la migliore offerta dell'anno

NordVPN ha ufficializzato la sua offerta del Black Friday: i piani di due anni sono in sconto del 74%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese. In più, la promozione in corso prevede tre mesi extra di servizio in regalo, che vanno a sommarsi ai 24 mesi scontati. Si tratta della migliore offerta dell'anno.

Il servizio VPN di NordVPN offre una velocità di connessione superiore alla media, funzionalità di sicurezza extra e una severa politica di no-log. Tutte caratteristiche, quelle appena citate, che la candidano a diventare una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato.

Per beneficiare dello sconto del 74% su tutti i piani della durata di due anni occorre collegarsi a questa pagina del sito ufficiale NordVPN.

Le migliori funzionalità di NordVPN

La connessione VPN di NordVPN è il doppio più veloce rispetto a quella della concorrenza. Ciò offre un vantaggio considerevole nell'esperienza streaming e nelle attività web di tutti i giorni.

A proposito di questo, l'utente ha la certezza che i dati relativi alle sue attività online non siano raccolti, memorizzati né tantomeno venduti ad aziende di terze parti. Merito della severa politica di no-log, che porta il servizio progettato da Nord Security ai vertici del settore.

Un ulteriore vantaggio è dato dalle funzionalità di sicurezza extra incluse. Tra queste merita una menzione speciale Threat Protection Pro, funzione proprietaria che impedisce a siti terzi il tracciamento dei dati degli utenti quando sono connessi alla rete Internet, rileva l'eventuale presenza di malware e blocca in automatico la pubblicità invasiva sui siti web.

L'offerta del Black Friday è valida per un periodo di tempo limitato: per approfittarne è sufficiente visitare la pagina dedicata del sito NordVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.