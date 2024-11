NordVPN: 3 mesi in regalo con lo sconto Black Friday

Novembre è per antonomasia il mese del Black Friday, cioè il giorno dell'anno in cui si registrano gli sconti maggiori di tutto l'anno. Da diverso tempo ormai il "venerdì nero" ha esteso la sua durata a una o più settimane in moltissimi campi, incluso il settore VPN.

All'appello non manca nemmeno NordVPN, punto di riferimento in questo campo, che per l'occasione propone uno sconto fino al 71% sui piani VPN della durata di due anni e 3 mesi extra in regalo, con prezzi a partire da 3,59 euro al mese. Inoltre, è possibile contare su una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per beneficiare dello sconto Black Friday e dei 3 mesi gratuiti occorre collegarsi su questa pagina del sito NordVPN.

L'offerta Black Friday di NordVPN

NordVPN offre tre diversi piani: Base, Plus e Ultimate. Il piano Base include il servizio VPN, grazie a cui è possibile navigare in completo anonimato e nascondere le proprie attività sul web da occhi indiscreti. Grazie all'offerta Black Friday in corso, è disponibile al prezzo scontato di 3,59 euro al mese per i primi due anni.

Il piano Plus aggiunge la funzionalità proprietaria Threat Protection Pro, che permette di ottenere una maggiore difesa online. Tra le altre cose, tale opzione blocca la pubblicità online e i tracker web, così da poter navigare con maggiore libertà in rete. In più rileva la presenza di eventuali malware nei file scaricati da Internet. Al momento è in offerta a 4,49 euro al mese per 24 mesi.

Con il piano Ultimate ci si assicura tutti i vantaggi dei piani Base e Plus, a cui si aggiungono un'archiviazione sul cloud sicura con 1 TB di spazio crittografato e un'assicurazione Cyber, che permette di ottenere 5.000 euro di copertura sia per le truffe informatiche che per le frodi sugli acquisti online. È in offerta a 6,99 euro al mese per 2 anni grazie al 71% di sconto.

Maggiori informazioni sullo sconto Black Friday su questa pagina del sito NordVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.