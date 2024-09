NordPass: una soluzione sicura per password, passkey e carte di credito

Fino a qualche anno fa, quando ancora Internet non era diventato così centrale nelle nostre vite di tutti i giorni, si poteva anche riuscire a farne a meno. Ora però è di fatto impossibile fare affidamento soltanto su una super memoria per ricordare le credenziali di decine e decine di account diversi, a cui si sommano anche passkey e carte di credito.

Da qui la necessità di affidarsi a un password manager sicuro e affidabile, in grado di semplificare la vita di tutti i giorni memorizzando qualsiasi tipo di parola chiave e username, oltre ai dati più sensibili come le proprie informazioni finanziarie riservate. Tra le migliori soluzioni si annovera NordPass, in offerta a 1,59 euro al mese per effetto del 46% di sconto.

NordPass: il piano Premium è in offerta a quasi metà prezzo

La scelta di NordPass Premium rispetto a un piano gratuito è giustificata dalle funzionalità di sicurezza extra, dalla condivisione delle password con una o più persone di cui si ha una fiducia cieca, e dall'opportunità di cambiare dispositivo senza dover effettuare di nuovo l'accesso.

Per quanto riguarda le funzionalità aggiuntive di sicurezza, uno dei fiori all'occhiello di NordPass Premium è Salute Password, l'opzione che rileva password riutilizzate, vecchie e deboli. In aggiunta a ciò c'è anche Data Breach Scanner, attraverso cui NordPass è in grado di rilevare eventuali violazioni delle password conservate all'interno del proprio vault.

Per i primi due anni NordPass Premium è in offerta a 1,59 euro al mese, grazie al 46% di sconto applicato rispetto al prezzo di listino. Inoltre è possibile contare su tre mesi extra di servizio in regalo, più una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

