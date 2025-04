Attacco hacker a Mom: dati sensibili di oltre 30mila passeggeri a rischio

Un recente attacco hacker ha messo in allarme il settore della mobilità pubblica, colpendo Mom Treviso e compromettendo i dati sensibili di oltre 30mila passeggeri. L'intrusione, avvenuta tra marzo e aprile, ha preso di mira la piattaforma MyCicero, gestita da una società partner, esponendo informazioni personali come nomi, cognomi, date di nascita, codici fiscali, indirizzi e numeri di telefono. Inoltre, l'incidente ha temporaneamente interrotto i servizi di biglietteria online, causando disagi significativi agli utenti.

La crescente digitalizzazione nel settore del trasporto pubblico lo rende un bersaglio sempre più attraente per i criminali informatici. In questo caso, le informazioni rubate rappresentano un valore considerevole nel mercato nero digitale, dove possono essere utilizzate per richieste di riscatto, vendite a organizzazioni di marketing aggressivo o per campagne di phishing mirate.

Particolarmente preoccupante è il rischio di furto d'identità, che potrebbe tradursi in frodi finanziarie o danni reputazionali per le vittime. L'azienda ha già contattato gli utenti coinvolti, invitandoli a prestare attenzione a comunicazioni sospette che potrebbero tentare di estorcere ulteriori informazioni personali.

Il valore dei dati nel contesto digitale

La combinazione di informazioni personali come codici fiscali e recapiti telefonici consente ai malintenzionati di creare profili dettagliati delle vittime. Questi dati, una volta aggregati, possono aumentare l'efficacia delle truffe, rendendo gli utenti vulnerabili a chiamate indesiderate o a sofisticati tentativi di frode telefonica. In particolare, le campagne di phishing sfruttano e-mail o messaggi apparentemente legittimi per carpire ulteriori dati sensibili, amplificando i rischi per gli utenti già colpiti.

Per difendersi da queste minacce, è essenziale adottare misure preventive come l'utilizzo di password complesse, l'attivazione dell'autenticazione a due fattori e il monitoraggio costante delle proprie attività online. Questi accorgimenti possono ridurre significativamente le probabilità di cadere vittima di ulteriori attacchi.

Dopo l'incidente, Mom ha collaborato con la società esterna per valutare l'impatto della violazione e implementare misure di sicurezza aggiuntive. Questo evento sottolinea l'importanza di considerare la cybersecurity come una priorità strategica, non solo per proteggere i dati, ma anche per garantire la continuità dei servizi essenziali. Investimenti in tecnologie avanzate e nella formazione del personale sono cruciali per rafforzare le difese contro minacce sempre più sofisticate.