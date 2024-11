NordPass sconta tutti i suoi piani per il Black Friday: risparmia fino al 56%

Anche NordPass sale sul carro del Black Friday: il noto password manager di casa NordVPN ha lanciato sconti esclusivi (fino al 56%) per i propri piani Premium, Family e Business. Un'occasione unica per fare tuo un tool davvero utile che ti permetterà di ottimizzare la gestione delle password. Cosa significa? Che non servirà più segnarti le credenziali di accesso, perché ci penserà NordPass a farlo al posto tuo.

Perché scegliere NordPass?

NordPass è stato pensato per semplificare la gestione delle password in ogni suo aspetto. Tra i principali vantaggi, segnaliamo:

Possibilità di memorizzare password e passkey ILLIMITATE

Salvataggio automatico e compilazione automatica delle credenziali

Generatore di password complesse

Monitoraggio delle violazioni di dati, legate alle password in uso

Autenticazione multifattore e biometrica

Sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi

su tutti i dispositivi Condivisione sicura delle informazioni sensibili

Offerte Black Friday sui piani NordPass

E le promozioni legate al Black Friday? NordPass non si tira indietro e sconta TUTTI i suoi piani in abbonamento, tutti con garanzia 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Con il piano Premium avrai accesso a uno sconto del 56%: il costo sarà così di soli 1,29 euro al mese, con ben 3 mesi extra gratuiti, offerti dalla piattaforma.

In alternativa, ti consigliamo il piano Family, disponibile in offerta a 2,79 euro al mese (lo sconto, in questo caso, è del 53%). Ogni membro del gruppo famiglia avrà accesso ai propri dati protetti e alla propria "cassaforte" virtuale in cui conservare le informazioni salvate. Infine, c'è il piano Business - 1 o 2 anni, disponibile a partire da 2,51 euro al mese.

Il piano Business è pensato per le aziende e offre, tra le altre cose:

Crittografia end-to-end con architettura zero-knowledge, per garantire che solo gli utenti autorizzati possano accedere ai dati

con architettura zero-knowledge, per garantire che solo gli utenti autorizzati possano accedere ai dati Un autenticatore integrato per generare password temporanee (TOTP)

Monitoraggio delle violazioni per rilevare in tempo reale eventuali minacce ai tuoi account aziendali

Con NordPass, puoi avere il controllo totale delle tue password e dei tuoi dati, approfittando delle offerte Black Friday più convenienti dell'anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.