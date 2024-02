NordPass: password sicure a meno di 2 € al mese

Sei stanco di doverti ricordare sempre tutte le tue password? Anche perché sarebbe buona norma cambiarle spesso per una maggiore sicurezza. Quindi tra account di social media, email, banche online e servizi di streaming, non ne puoi davvero più. Ecco che NordPass può risolvere i tuoi problemi, la soluzione definitiva per una gestione sicura e semplificata delle tue password.

NordPass: il gestore password che ti semplifica la vita

Ogni anno, milioni di persone sono vittime di furti di identità e violazioni di dati, spesso a causa di password deboli o riutilizzate. La verità è che creare e ricordare una password complessa per ogni servizio online è praticamente impossibile senza un aiuto. NordPass è qui per questo: per rendere la tua vita digitale sicura e semplice.

Con NordPass, dimentica la fatica di ricordare decine di password complesse. Questo strumento memorizza tutte le tue credenziali in un luogo sicuro, accessibile solo a te, grazie a una crittografia di ultima generazione. Questo strumento ti aiuta anche nella generazione di password robuste, in modo da ridurre il rischio di violazione dei tuoi account. Un'altra funzione interessante è la condivisione sicura delle password: puoi farlo in modo sicuro senza compromettere la tua privacy. Lato sicurezza NordPass utilizza l'algoritmo di crittografia XChaCha20, e offre anche l'autenticazione a più fattori, assicurandoti che solo tu possa accedere ai tuoi dati.

Per quanto riguarda i costi, NordPass è disponibile in abbonamenti con piani da uno o due anni, sia per aziende che per privati. Ti invitiamo a visitare questa pagina per tutti i dettagli, ma ti diciamo che il servizio è decisamente accessibile. Ad esempio il piano biennale per un privato ha un costo di soli 1,49 € al mese, mentre un piano aziendale a seconda delle funzionalità può andare da 1,79 € a 3,59 € per utente al mese. Quindi, che tu sia alla ricerca di una soluzione personale o un'azienda che necessita di una gestione delle password a livello più stutturato, queste soluzioni sono tutte piuttosto economiche.

Visto che ci troviamo in un'era dove la sicurezza non è mai troppa, affidarsi a NordPass per la gestione delle password può fare la differenza. Con la sua tecnologia all'avanguardia, una sicurezza impenetrabile e una facilità d'uso senza pari, NordPass è lo strumento che stavi cercando per proteggere te stesso e i tuoi dati online. Visita il sito oggi stesso e scopri il piano perfetto per te.

