NordPass ora costa la metà e regala 3 mesi ai nuovi utenti: ecco la promo

È il momento giusto per attivare NordPass, il password manager realizzato dagli autori di NordVPN. Il servizio in questione, in grado di garantire una protezione completa dei propri account oltre che una gestione semplice dei dati, prevede un costo di 1,49 euro al mese, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo standard.

L'offerta è legata al piano biennale con 3 mesi extra, che prevede una spesa complessiva di 40,23 euro oltre che una Garanzia di rimborso di 30 giorni. Per accedere alla promozione, disponibile solo per un periodo di tempo limitato, è sufficiente visitare il sito ufficiale di NordPass, tramite il box riportato qui di sotto.

Da notare, inoltre, che NordPass è personalizzabile. Al gestore di password, infatti, è possibile affiancare il servizio NordLocker Premium che garantisce 1 TB in cloud, con la protezione della crittografia. Il costo di tale opzione è di appena 1 euro in più al mese. C'è poi la possibilità di aggiungere NordVPN, con un costo aggiuntivo di 4,19 euro al mese. Le opzioni possono essere aggiunte in fase di attivazione.

NordPass è il password manager su cui puntare con la nuova promo

Con NordPass è possibile accedere a un gestore di password completo e ricco di funzionalità. Il servizio in questione prevede:

l' archiviazione e l'organizzazione delle password

e l'organizzazione delle password l'accesso ai dati da tutti i propri dispositivi, in modo sicuro

il sistema per rilevare e sostituire le password deboli oltre che le password che potrebbero essere state coinvolte in una violazione di dati

oltre che le password che potrebbero essere state coinvolte in una violazione di dati il generatore di password che consente all'utente di creare delle password forti e sicure, in automatico ed eliminando il rischio di password ripetute o di password poco sicure

Per accedere subito alla promozione basta seguire il link qui di sotto. Con l'offert ain corso, è possibile attivare il gestore di password con uno sconto del 50%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.