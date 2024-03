NordPass: molto più di un password manager

Tra le varie opzioni disponibili, NordPass offre sia un pacchetto completamente gratuito con funzionalità di base ed un pacchetto Premium a pagamento.

Esiste anche un piano Family pensato per le famiglie o comunque un gruppo di amici che intendono condividere le proprie password e risparmiare.

NordPass: i dettagli

La versione gratuita di NordPass offre alcune funzionalità, quali archiviazione illimitata delle password, utilizzo su un unico dispositivo, generatore di password e auto-riempimento. Tuttavia, è fondamentale considerare le significative limitazioni rispetto alla versione Premium.

La versione NordPass Premium, al costo di 1,29 euro al mese, fornisce diverse opzioni extra che possono fare la differenza per molti utenti. Questi includono uno scanner per le violazioni dei dati, uno strumento per la salute delle password, la possibilità di allegare file ai tuoi dati sensibili e l'utilizzo su più dispositivi.

Le feature più importanti incluse nel piano Premium sono:

Scanner per le violazioni dei dati : verifica se le tue email sono state violate o compromesse, garantendo ulteriore sicurezza per i tuoi account online.

: verifica se le tue email sono state violate o compromesse, garantendo ulteriore sicurezza per i tuoi account online. Strumento di "salute" delle password: rileva password deboli o ripetute, offrendo suggerimenti per proteggere i tuoi dati in modo efficace.

Allegato di file : consente di allegare documenti critici, come carte di credito o password, per un accesso sicuro e rapido quando necessario.

: consente di allegare documenti critici, come carte di credito o password, per un accesso sicuro e rapido quando necessario. Utilizzo su più device: a differenza della versione gratuita, limitata a un solo dispositivo, la variante a pagamento può essere utilizzata su dispositivi illimitati, garantendo una flessibilità e un accesso costante alle tue password.

In sintesi, se desideri una maggiore sicurezza online e l'opportunità di accedere alle tue password da più dispositivi, valuta l'upgrade alla versione Premium di NordPass. Considera attentamente le tue esigenze e scopri se le funzionalità aggiuntive offerte dalla versione paid siano idonee per te.

