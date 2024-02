NordPass: il manager per le tue password scontato del 50%

È il momento di dire addio alle preoccupazioni per la sicurezza delle tue password e delle tue carte di credito. Con NordPass, ora disponibile con uno sconto del 50%, puoi stare tranquillo. Questa offerta ti consente di avere uno dei migliori gestori di password sul mercato, una vera e propria cassaforte digitale per le tue informazioni più sensibili: dalle password agli indirizzi, dai codici di accesso alle tue carte. Immagina di avere un posto sicuro dove ogni tuo dato importante è al sicuro.

Usare NordPass è facilissimo. Puoi organizzare tutto con in categorie e creare cartelle nominandole come meglio credi. È lo strumento perfetto per chi cerca la massima sicurezza senza rinunciare alla semplicità. Ecco perché milioni di persone e aziende hanno scelto NordPass come loro password manager.

NordPass: sicurezza e semplicità a portata di mano

Con un'offerta imperdibile di soli 1,49 euro al mese (il prezzo è fisso per due anni), NordPass ti può davvero rendere la vita più facile. Ma cosa lo rende così speciale? Primo, la sua app funziona su tutti i dispositivi e sistemi operativi, permettendoti di avere tutte le tue password, credenziali e carte di pagamento sempre a portata di mano, da condividere in totale sicurezza. Secondo, con la sincronizzazione automatica: aggiungi una password sul tuo smartphone e la trovi subito su tablet e PC. E non finisce qui: puoi salvare tutte le password che vuoi, senza pensieri di spazio o costi extra.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, NordPass utilizza l'algoritmo di crittografia XChaCha20 (uno dei più sicuri), ha l'autenticazione a due fattori ed è sviluppato con l'architettura zero-knowledge, in pratica nessuno oltre te può vedere quelle che è archiviato nel tuo vault: nemmeno il team stesso di NordPass. Oltre a tutto questo il piano premium ha delle funzioni che ti permettono di avere ulteriore sicurezza come il rilevamento di password deboli e giù usate, l'analisi del web alla ricerca di violazioni dati o ancora la possibilità di mascherare il tuo indirizzo email.

Per utilizzare NordPass non occorre essere dei super esperti: tutto è realizzato in modo da essere semplice e intutivo. Non ti resta che visitare il sito cliccando qui e inziare a vivere una vita digitale più sicura, semplice e senza lo stress di dover ricordare le tue password.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.