NordPass è il gestore password ideato dagli stessi autori di una delle VPN più diffuse sul mercato, pensato per offrire un luogo sicuro in cui memorizzare le proprie credenziali o anche altre informazioni importanti, come le carte di credito. La promozione attuale sconta tutti i piani attualmente offerti e l'occasione è sicuramente perfetta per acquistare quello per la famiglia a soli 2,79€ al mese, risparmiando il 53% sul prezzo finale.

Include fino a 6 account Premium e consente di beneficiare di numerose funzionalità, che ora andremo a elencare!

NordPass: risparmiate il 53% con il piano famiglia

Con NordPass avrete a disposizione un robusto password manager per custodire le vostre credenziali. Consente di generare password solide e resistenti agli attacchi più recenti, oltre a condividere i dati d'accesso con i propri colleghi o amici in totale sicurezza ed essere avvertiti in caso uno degli account memorizzati sia stato violato.

Basterà soltanto un clic sul vostro mouse o un tocco sul vostro smartphone per memorizzare subito i dati d'accesso, le informazioni finanziarie e quelle personali. Ogni qual volta dovrete fare un acquisto, effettuare una prenotazione o eseguire semplicemente l'accesso a un social, la compilazione avverrà in automatico, in modo che la procedura sia rapida e sicura.

NordPass vi consente anche di condividere in modo sicuro le credenziali con altri utenti, grazie alla crittografia avanzata a 256-bit. Potrete anche fornire l'accesso alle vostre password a familiari e amici, così da poterle recuperare in caso di emergenza.

Tutte le credenziali sono protette da crittografia XChaCha20 e soltanto voi avrete accesso alle vostre informazioni. NordPass non raccoglie infatti alcun dato d'utilizzo dell'utente, nessun'altra persona oltre voi può quindi sapere il contenuto della vostra cassaforte. Il servizio di verifica delle violazioni vi notificherà inoltre nel caso in cui una delle vostre credenziali risulti violata, in modo che possiate intervenire per mettere in sicurezza l'account.

NordPass supporta inoltre le passkey, delle chiavi univoche che consentono di registrarsi e accedere completamente senza password.

Approfittate ora degli sconti e scegliete il piano Famiglia per custodire tutti i vostri accessi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.