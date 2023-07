NordPass Famiglia: password manager in sconto del 53%

Il piano NordPass Famiglia, attualmente in sconto del 53%, è perfetto se siete alla ricerca di un password manager pratico e sicuro, dove proteggere tutte le vostre credenziali. Consente di generare password robuste, in grado di resistere agli attacchi informatici più recenti, oltre a condividere password di lavoro con i colleghi e sapere subito se i vostri dati sono stati eventualmente violati, grazie a un servizio integrato.

NordPass supporta inoltre le passkey, il metodo di autenticazione di nuova generazione che consente di sbarazzarsi delle password.

NordPass Famiglia: le vostre credenziali al sicuro in un solo posto

NordPass Famiglia salva e compila credenziali con un solo clic. Non appena digiterete un username o una password, un messaggio a scomparsa vi permetterà di salvarli immediatamente nella cassaforte. Una volta fatto, l'accesso ai vostri account sarà praticamente istantaneo. Lo stesso è possibile fare anche per altre informazioni importanti, come carte di credito, documenti e altre informazioni personali.

Ogni qual volta fare un acquisto online, potrete compilare i campi richiesti in un batter d'occhio, senza perdere tempo nel farlo manualmente. Se lavorate in gruppo, potrete condividere in modo sicuro password di lavoro o per le reti WiFi. Potrete farlo senza preoccuparvi grazie alla crittografia avanzata.

NordPass sincronizzerà tutte le password e i dati con tutti i dispositivi collegati. La memorizzazione delle password e passkey è illimitata e potrete accedervi anche da browser grazie all'estensione per browser, con cui è possibile abilitare le funzionalità di accesso e salvataggio automatico. È disponibile per Chrome, Firefox, Edge, Opera e Safari.

L'offerta Famiglia di NordPass include anche alcuni extra, come un servizio per la sorveglianza sui dati personali, in grado di avvertirvi se una delle vostre informazioni è stata violata. Ciò ci consentirà di intervenire tempestivamente e mettere in sicurezza tutto. È anche in grado di identificare password potenzialmente vulnerabili, vecchie o riutilizzate.

Approfittate ora dello sconto e abbonatevi a Nord Pass Famiglia a soli 2,79€ per i primi due anni, per ottenere fino a 6 account utente Premium.

