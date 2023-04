NordPass è il Life Manager digitale che protegge al meglio i tuoi dati

La rete è, senza ombra di dubbio, ricca di opportunità per qualunque tipo di utente. Nonostante ciò è anche un mondo ricco di pericoli.

Che si tratti di semplici informazioni personali, password o altri dati sensibili, hacker e figure simili sono sempre pronte a sfruttare qualunque debolezza di chi naviga online.

Proprio per questo motivo, l' utilizzo di NordPass è fortemente consigliato, anche per chi accede alla rete occasionalmente. Non stiamo infatti parlando di un password manager come tanti altri, ma di quello che viene definito come un vero e proprio Life Manager digitale.

Cosa significa questo termine? NordPass agisce a 360 gradi sulla presenza online degli utenti, proteggendo qualunque tipo di fuga relativa a dati sensibili.

Perché NordPass è un vero e proprio Life Manager digitale

Le funzioni base di NordPass restano quelle tipiche di un qualsiasi gestore di password.

Questo, infatti, permette di generare, conservare e proteggere qualunque tipo di parola d'accesso utilizzata online. Inoltre, una funzione apposita viene dedicata anche alla condivisione delle stesse. Essa avviene in maniera semplice, ma con soluzioni che garantiscono sempre il massimo della sicurezza possibile.

Di fatto, che si tratti di amici, colleghi o familiari, con NordPass è possibile inviare una password senza rischi di intromissioni.

La possibilità di rilevare eventuali furti di dati o la violazione di alcune piattaforme a cui si accede abitualmente, eleva questo strumento a un vero e proprio Life Manager Digitale. La sottoscrizione Business, poi, offre alcune funzioni aggiuntive di tutto rispetto.

Parliamo, per esempio, di una dashboard di sicurezza disponibile, oltre al pieno supporto per Google Workspace SSO. Questo tipo di soluzione permette di connettere fino a 250 account NordPass all'interno di una singola azienda o ambiente lavorativo.

Business NordPass offre una prova gratuita, al termine della quale è possibile ottenere tutti i vantaggi di questo Life Manager digitale per soli 3,59 euro al mese.

